Si plusieurs secteurs ont été impactés par la crise sanitaire en 2020, celui de l’immobilier semble bien se porter, malgré un deuxième trimestre fortement impacté par le confinement. C’est ce que dévoile Avito dans sa dernière étude sectorielle du marché de l’immobilier.

Selon l’analyse réalisée par Avito, la location représente 70% des biens immobiliers proposés sur la plateforme contre 30% pour les biens à vendre, générant 64% des total leads sur la location. Toutefois, en termes de vues, les biens à vendre sont les plus consultés, à hauteur de 51%.

En 2020, les appartements à vendre sur Avito ont présenté un prix moyen de 672 250 dirhams et de 796 000 dirhams pour les biens situés à Casablanca, pour une superficie moyenne de 84 m2. Les offres de location ont, elles, affiché un prix moyen de 4 700 dirhams pour une superficie moyenne de 80 m2.

L’étude montre que les appartements de deux chambres, avec une superficie qui varie entre 45 et 69 m2, constituent les biens les plus recherchés, proposés entre 500 000 dirhams et 999 999 dirhams pour la vente (générant 31% des intentions d’achats), et entre 2 000 et 2 999 dirhams pour la location (générant 28% de contacts).

En termes de répartition, l’offre et la demande d’appartements ont représenté 52% du total des annonces publiées et des intentions d’achat, suivies par les maisons et les villas (avec une offre située à 13% et une demande à 19%). La location de vacances n’a, elle, représenté que 5% de la demande face à une offre de 12%.

Si le nombre d’annonces publiées par mois a connu une baisse de 57% de mars à mai 2020, la tendance a repris de juin à décembre 2020 jusqu’à atteindre les +161%. La demande a, quant à elle, connu une baisse de 50% de mars à mai, puis une reprise de 126% de juin à décembre.

«La période de confinement a fortement impacté l’offre et la demande de biens immobiliers, mais on remarque une reprise progressive du secteur, ce qui donne des signaux positifs pour cette année», affirme Zakaria Ghassouli, Directeur Général d’Avito.

Afin de dresser les tendances d’achat et de location du secteur immobilier au Maroc pour l’année en cours, Avito a mené, en janvier, une enquête en ligne auprès de plus de 530 internautes, issus de différentes villes marocaines. Un échantillon représentatif composé de 52% des répondants déclarant être propriétaires d’un bien immobilier et de 48% de locataires.

L’étude démontre que, malgré la crise sanitaire, 46% des Marocains pensent à changer de logement dans une période ne dépassant pas les 6 mois, dont 16% souhaitant acquérir un bien dans les 3 mois à venir.

