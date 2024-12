Le groupe Avis-Locafinance, acteur majeur de la mobilité au Maroc, a reçu deux distinctions dans le cadre des titres « Élu Service Client de l’Année Maroc 2025 ». Ces reconnaissances concernent deux catégories spécifiques : Location Courte Durée, décernée pour la première fois à Avis, et Location Longue Durée, attribuée à Locafinance pour la troisième année consécutive.

Ces distinctions viennent souligner les efforts constants du groupe en matière de satisfaction client et de qualité de service, des éléments au cœur de sa stratégie depuis plusieurs années, selon un communiqué de presse publié à l’occasion.

Des initiatives pour améliorer les services

En 2024, Avis-Locafinance a déployé plusieurs initiatives pour améliorer ses prestations et renforcer sa présence sur le territoire marocain. Parmi celles-ci figurent l’ouverture d’une nouvelle agence dans le quartier Palmier à Casablanca et la relocalisation de son agence à Essaouira. Ces actions visent à mieux répondre aux besoins des clients et à améliorer l’accessibilité des services.

Par ailleurs, le partenariat entre Avis-Locafinance et Feu Vert, spécialiste européen de l’entretien automobile, a été consolidé avec l’inauguration d’un nouveau centre-auto à Casablanca. Cette ouverture fait suite au lancement d’un premier centre à Marrakech, témoignant de la volonté du groupe d’élargir son offre de services.

En complément, l’intégration de la société T-Rent, finalisée début 2024, a permis au groupe de renforcer sa position parmi les leaders de la location de véhicules au Maroc.

Créé en 1961 et franchisé Avis depuis 1964, le groupe Avis-Locafinance s’appuie sur un réseau de 20 agences et plus de 80 affiliés couvrant l’ensemble du territoire national. Avec une flotte de plusieurs milliers de véhicules renouvelée chaque année, le groupe propose des solutions adaptées aux besoins de ses clients, tout en employant plus de 260 collaborateurs dans neuf villes principales du Royaume.

Le groupe met un point d’honneur à maintenir un haut niveau de qualité de service. Ses efforts sont reflétés par l’obtention de certifications ISO 9001, 14001 et 45001, qui se veulent témoigner de son engagement en faveur de la gestion de la qualité, de l’environnement et de la sécurité au travail.

LNT avec CdP

