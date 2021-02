Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et de compassion qui leur ont été témoignées suite au décès de leur cher Tajeddine Cherradi survenu le 3 janvier 2021, son épouse Afifa, sa fille Amina, son fils Ahmed ainsi que tous ses proches remercient ceux et celles qui se sont associés à leur deuil par leur présence, pensées et prières.

Expert-comptable et Commissaire aux comptes engagé, il avait mis ses compétences et son intégrité au service de sa profession. Sa bienveillance et sa sensibilité nous manqueront.

