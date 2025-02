Le Maroc a été choisi pour accueillir la 5ème édition du Symposium mondial sur le soutien à la mise en œuvre (GISS) dans le domaine de l’aviation civile, qui se tiendra en avril 2026 à Marrakech, a-t-on annoncé mercredi à Abou Dhabi.

Cette décision a été prise à la clôture de la 4ᵉ édition du symposium, organisée par l’Autorité générale de l’aviation civile des Émirats arabes unis et l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), avec la participation de représentants des 193 États membres de l’organisation, dont le Maroc.

À cette occasion, le ministre du Transport et de la Logistique, Abdelssamad Kayouh, qui a présidé la délégation marocaine lors du symposium, a indiqué que ce choix reflète l’engagement profond du Maroc à développer le secteur de l’aviation et à garantir un transport aérien sûr, durable et efficace, en droite ligne avec les objectifs stratégiques de l’OACI.

Ce choix, a-t-il dit, constitue une source de fierté pour le Maroc et témoigne de la confiance accordée au Royaume par l’OACI, ajoutant que l’accueil de cet événement mondial « nous incite, en tant que ministère et secteur, à redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs fixés, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment dans le domaine de l’industrie aéronautique, du renforcement de la flotte aérienne marocaine, ou encore du développement et de l’amélioration du trafic aéroportuaire ».

Dans la foulée, M. Kayouh s’est entretenu avec le président du Conseil de l’OACI, Salvatore Sciacchitano. La réunion a porté sur les moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et l’organisation, notamment en matière de sécurité aérienne, de sûreté et de durabilité de l’aviation, en plus des questions ayant trait à la formation et au perfectionnement des cadres marocains dans le domaine de l’aviation civile, ainsi que du soutien que l’OACI pourrait apporter à ce niveau.

À rappeler que M. Kayouh a affirmé, lors des travaux de cette édition, que le Maroc a réussi à améliorer le niveau de sécurité et de sûreté de l’aviation civile, grâce à son engagement envers les objectifs stratégiques de l’OACI, qui offrent un cadre mondial de coopération et d’échange d’expertises dans ce domaine, ajoutant que le Maroc participe activement aux différentes initiatives de l’OACI et applique les normes internationales en vigueur, renforçant ainsi la confiance des voyageurs ainsi que des acteurs majeurs du secteur, comme les compagnies aériennes, les industriels et les fournisseurs.

Les travaux du symposium, marqué par le lancement de la première édition de l’initiative émiratie « Marché mondial de l’aviation durable », se sont articulés autour de thématiques axées notamment sur la durabilité et l’intégration de l’IA dans l’aviation civile.

LNT avec Map

