Le ministère de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille au Maroc a lancé plusieurs initiatives visant à renforcer l’autonomisation des femmes et à lutter contre la violence à leur égard. Les initiatives telles que la stratégie « GISSR » démontrent un engagement sérieux envers un Maroc inclusif et durable, conforme aux directives royales et aux objectifs gouvernementaux.

La démarche participative, comprenant des consultations régionales dans les douze régions du Royaume entre décembre 2021 et février 2022, a conduit à l’élaboration de la stratégie « GISSR : Green Inclusive Smart Social Regeneration, to empower people ». Des investissements importants ont été alloués à cette stratégie, avec un budget de 386 millions de dirhams, dans le but de favoriser le développement et l’autonomisation des femmes. L’objectif de cette stratégie est d’accompagner jusqu’à 36 000 bénéficiaires vers une insertion socio-économique, avec une moyenne de 3 000 femmes par région.

Des initiatives concrètes, telles que la création de centres d’écoute et d’hébergement pour les femmes victimes de violence, ainsi que des espaces multifonctionnels, ont été mises en place dans toutes les régions du pays.

À cet égard, 105 accords de partenariat ont été conclus avec les associations chargées de la gestion de ces établissements, bénéficiant d’un financement total de 21 millions de dirhams en 2023 et 25 millions de dirhams en 2024, afin de garantir aux femmes en situation difficile des services complets de prise en charge, d’hébergement d’urgence et d’autonomisation.

Le programme GISSR pour l’autonomisation et le leadership vise à créer un écosystème d’incubateurs sociaux pour soutenir l’autonomisation économique des femmes. Des formations en ligne sont proposées sur les soft skills et l’entrepreneuriat, avec un nombre important de participantes inscrites à travers le pays, dépassant les 83 000 femmes.

Des efforts de sensibilisation sont également déployés, notamment à travers des séminaires et des campagnes de communication, pour promouvoir les droits des femmes, lutter contre les stéréotypes et sensibiliser contre la violence, en particulier dans les zones rurales.

Sous la direction de Mme Aawatif Hayar, le ministère s’engage à mettre en œuvre ces initiatives de manière transparente et efficace, contribuant ainsi à renforcer l’égalité entre les sexes conformément aux orientations royales et aux objectifs gouvernementaux.

