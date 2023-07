Le gouvernement s’applique à créer les conditions pour la mise en place et l’adoption des stratégies et des politiques publiques visant l’autonomisation économique, sociale et politique de la femme, ainsi que le renforcement de sa contribution au développement socio-économique, a assuré, lundi à Rabat, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Les acquis en matière de droits des femmes incitent le gouvernement à oeuvrer pour soutenir l’ensemble de ces efforts, a affirmé M. Akhannouch lors de la séance mensuelle sur la politique générale à la Chambre des représentants, sous le thème « l’autonomisation des femmes et les enjeux du développement ».

Il a souligné que les dispositions de la Constitution de 2011 en la matière ont encouragé les différents acteurs à ouvrir de nouvelles perspectives et d’importants chantiers visant la promotion des conditions de la femme, selon une approche globale garantissant la participation des femmes à l’élaboration et à l’exécution des plans et des programmes en la matière.

Cette orientation s’inscrit en droite ligne du rapport général du Nouveau modèle de développement qui a fait de l’égalité des sexes et de la participation de la femme dans la société deux indicateurs importants de développement, a relevé M. Akhannouch.

Depuis son installation, le gouvernement a placé la question des femmes au cœur de ses préoccupations, traduisant ainsi la volonté politique de la majorité gouvernementale de promouvoir les conditions socio-économiques des femmes, et capitalisant sur les acquis enregistrés grâce à la Haute Volonté Royale, a-t-il assuré.

Et d’ajouter que le gouvernement poursuit, sous la conduite du Roi Mohammed VI et avec un élan réformiste, la promotion des droits fondamentaux des femmes au niveau des institutions et leur autonomisation politique, économique et sociale, via l’adoption d’un ensemble de stratégies et de politiques publiques qui sont en cours de mise en œuvre.

Le Chef du gouvernement a rappelé, dans ce sens, que, dès le début de son mandat, le gouvernement a procédé à la publication du décret portant création du Comité national pour l’égalité des genres et la promotion de la femme. Il s’agit d’un cadre stratégique garantissant l’harmonie et la convergence entre les différents acteurs, notamment la société civile et les collectivités territoriales. Ce comité constitue également un espace principal de débat autour des questions relatives à la protection et à la promotion des droits des femmes.

Soulignant le souci du gouvernement à améliorer la situation des femmes, M. Akhannouch a affirmé que ce comité a tenu sa première réunion dans le but d’adopter un cadre stratégique du Plan gouvernemental pour l’égalité 2023-2026 qui comprend le programme de l’autonomisation économique de la femme, ainsi que des mesures relatives à ce programme visant à augmenter le taux d’activité des femmes à l’horizon 2026.

Ce programme stratégique a été élaboré, selon une approche globale, avec la participation de tous les départements ministériels, a-t-il expliqué, précisant que les recommandations des organisations de la société civile et des acteurs en lien avec la question des femmes ont également été prises en compte.

Ce plan comprend trois principaux axes, a rappelé le Chef du gouvernement, à savoir l’autonomisation et le leadership de la femme, la prévention et la protection des femmes et la lutte contre la violence à leur égard, ainsi que le renforcement des valeurs pour la lutte contre les stéréotypes, la promotion des droits des femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination.

En conclusion, M. Akhannouch a assuré que l’autonomisation économique des femmes constitue l’un des principaux axes pour la consolidation du principe d’égalité entre les sexes, notant que l’amélioration des indicateurs socio-économiques de la femme constitue une priorité gouvernementale.

LNT avec Map

