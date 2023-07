Dans un marché des véhicules particuliers en baisse de -1,3% à fin juin, Dacia confirme son statut de marque préférée des Marocains, avec 23,7%de part de marché, et plus de 26% sur le mois de juin isolé. Plus de 17.600 voitures neuves ont été vendues sous le logo Dacia depuis le début de l’année 2023,

Le 1erconstructeur automobile au Maroc domine le marché du 1er semestre avec 4modèles dans le Top 10 des ventes. Tous les modèles de la marque sont n°1 de leurs segments : Dacia Sandero, Made In Morocco,est le 2ème modèle le plus vendu sur le marché et reste la citadine préférée des Marocains avec plus de 6.000 exemplaires vendus depuis le début de l’année. Dacia Logan, Made In Morocco, est le 3ème modèlele plus vendu sur le marché juste derrière Sandero. Elle enregistre 5.589 exemplaires vendus à fin juin et domine largement son segment (55,6%). Le SUV de la marque, Duster a été vendus à plus de 3.500 ventes et s’octroie 45,8% du segment au premier semestre 2023. Dacia Lodgy reste la référence absolue des Grands Taxis et attire de plus en plus d’entreprises. Avec 2.337 ventes depuis le début de l’année, le modèle enregistre une croissance en volume de +40% par rapport au 1er semestre 2022. Enfin, Dacia Spring, la citadine 100% électrique, s’est vendue à plus de 100 exemplaires, depuis son lancement en février 2023 et se positionne déjà comme le véhicule 100% électrique le plus vendu au Maroc. Dacia Spring révolutionne la mobilité au Maroc en démocratisant la mobilité électrique, et viendra s’enrichir en septembre d’une version Extreme équipée d’un moteur plus puissant de 65ch.

Pour rappel, en décembre 2022, Dacia Maroc a introduit la nouvelle identité de la marque simultanément sur Sandero, Loganet Duster, avec un nouveau logo, Dacia Link, un D et un C épurés et reliés tels les maillons d’une chaîne, symboles de robustesse et de simplicité.

Aujourd’hui, la marque Dacia au Maroc est forte de 5 modèles piliers : Logan, Sandero, Duster, Lodgy et Spring. Chacun des modèles est leader de son segment et conforte la marque dans sa position de leader du marché automobile marocain : ‘‘Depuis plus de 13 ans, Dacia confirme année après année son leadership sur le marché automobile marocain. Dans un contexte marqué par une forte inflation et un marché automobile en légère contraction, le succès de Dacia s’explique par une gamme de véhicules qui répond parfaitement aux besoins des Marocains, à la recherche du meilleur rapport qualité/prixet de prestations technologiques modernes essentielles. Tous les modèles Dacia sont n°1 de leurs segments. La commercialisation de Dacia Spring, 1er modèle 100% électrique de la marque, permetla démocratisation de la mobilité électrique dans le Royaume. Le lancement en juin dernier de la gamme Extreme porte un peu plus loin l’approche « Outdoor et Robuste » de la marque pour renforcer la désirabilité de Dacia auprès des Marocains’’, explique Fabrice Crevola, DG de la marque Dacia au Maroc.

