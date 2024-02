Auto Hall prépare l’organisation du premier salon automobile dédié aux nouvelles énergies au Maroc. Cet événement, SAVE (Salon Auto Hall des Véhicules Électriques), se tiendra du 1er au 10 mars 2024.

Pour l’occasion, Auto Hall va présenter une gamme de véhicules électriques et hybrides, offrant des performances avancées tout en étant respectueux de l’environnement. Cette sélection vise à répondre aux besoins variés des consommateurs marocains, avec des modèles allant de petites citadines à de plus grands SUVs familiaux.

L’événement constituera une opportunité pour les visiteurs de découvrir des véhicules équipés des dernières technologies, bénéficiant de conditions d’achat attractives, y compris la possibilité d’échanger d’anciens véhicules. Auto Hall offre également des conditions de paiement flexibles, incluant des financements à taux zéro et des garanties prolongées jusqu’à 7 ans, pour faciliter l’accès aux véhicules verts.

En plus de proposer des véhicules écologiques, Auto Hall s’efforce de réduire l’impact environnemental de ses opérations, adoptant une gestion responsable des ressources et intégrant le développement durable dans sa stratégie d’entreprise, déclare-t-on auprès du groupe, ajoutant que l’entreprise a été reconnue à plusieurs reprises pour son engagement envers la qualité, la protection de l’environnement et le bien-être de ses employés, reflétant son orientation vers l’éthique et la responsabilité sociale.

