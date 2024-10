L’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information au Maroc (AUSIM) vient d’organiser la 7ème édition à Marrakech sous la thématique « Le pouvoir du digital : Ensemble vers un monde durable et résilient ». Un rendez-vous qui a rassemblé des experts du numérique, des décideurs et des innovateurs pour explorer les dernières tendances technologiques et leur impact sur le développement durable.

A Marrakech, les participants ont eu l’occasion d’assister à des conférences interactives et des moments de networking privilégiés, où les idées et les expériences seront partagées pour nourrir la réflexion autour des enjeux actuels du digital. En effet, pour l’organisation : « Cette année, les Assises de l’AUSIM mettent en lumière le pouvoir transformateur du digital. Le digital n’est pas seulement une technologie, c’est une authentique révolution qui redéfinit notre manière de vivre, de travailler et d’interagir avec le monde. Le thème de cette année est un véritable appel à l’action. C’est une invitation à embrasser pleinement les possibilités infinies offertes par le digital et à transformer notre monde pour le meilleur ».

Par la même occasion et devant une palette d’experts et de professionnels, l’AUSIM a tenu à préciser le futur sera marqué par l’Intelligence Artificielle(IA) « qui fait partie intégrante de nos décisions quotidiennes, où l’Internet des Objets (IoT) connecte chaque aspect de notre vie, et où l’industrie 4.0 transforme nos processus de production en véritables merveilles d’efficacité́. C’est ce futur que nous allons explorer ensemble, un futur où le digital ouvre la voie à un monde plus efficace, plus durable et infiniment plus passionnant ».

Après deux jours de débats, d’échanges et de réflexions approfondies, cet événement a rassemblé plus de 1100 acteurs clés de l’écosystème numérique marocain et international, consolidant ainsi la position du Maroc en tant que hub régional de l’innovation numérique et des nouvelles technologies.

Hicham Chiguer, Président de l’AUSIM, a réaffirmé l’engagement de l’association à soutenir la transition numérique nationale et à promouvoir des initiatives durables et inclusives en accord avec les objectifs de la stratégie Maroc Digital 2030 : « Ensemble, nous avons exploré des pistes concrètes pour faire du digital un véritable levier de développement durable. Ces Assises représentent un point de départ pour des actions tangibles au service de l’environnement, de l’économie et de la société marocaine », a-t-il dit, en invitant les participants à poursuivre leur engagement dans leurs entreprises et institutions respectives.

Les participants ont également eu l’occasion de découvrir les dernières innovations autour de la cybersécurité, de la migration vers le cloud, et des jumeaux numériques (Digital Twins), qui permettent d’optimiser les infrastructures industrielles et urbaines en créant des répliques virtuelles pour une gestion proactive et plus efficace. Ces échanges ont permis d’enrichir les perspectives sur la façon dont le numérique peut transformer la société tout en restant respectueux de l’environnement.

L’un des objectifs de cette édition était de sensibiliser aux enjeux environnementaux associés au numérique. Avec la participation d’experts en durabilité, les Assises ont abordé les moyens de réduire l’impact écologique des technologies, en particulier celui lié à la production des équipements électroniques, qui représente 78% de l’empreinte environnementale du secteur. Les discussions ont mis en lumière des solutions concrètes pour une transformation numérique responsable, en accord avec la vision de développement durable défendue par des penseurs comme Bill Gates et Kate Raworth, qui insistent sur la nécessité de limiter les émissions et de respecter les limites planétaires.

Cette édition a connu la signature de partenariats stratégiques avec des clubs et associations de directeurs des systèmes d’information (DSI) de pays africains tels que le Mali, la Côte d’Ivoire et la Tunisie, renforçant ainsi la coopération régionale en matière de transformation digitale. Dans le cadre de son programme Aus’Aiducation, l’AUSIM a également célébré la réussite de sa première promotion de 11 jeunes boursiers, dont 6 jeunes filles, issus de différentes régions du Maroc, et engagés dans des parcours d’excellence en ingénierie informatique.

Pour l’AUSIM, Maroc Digital 2030 est un plan ambitieux visant à faire du Maroc un modèle régional d’intégration numérique et de compétitivité : « Les Assises 2024 ont offert un cadre de réflexion pour renforcer cette dynamique, en mettant l’accent sur des initiatives concrètes d’e-gouvernance, de digitalisation de l’économie et d’inclusion sociale. Les participants ont ainsi pu échanger autour de sujets clés, tels que la protection de la confidentialité des données, la cybersécurité et la migration vers des modèles d’entreprise guidés par les données », dit-on auprès de l’AUSIM.

Pour conclure, ces Assises, selon l’AUSIM, restent bien plus qu’un simple rassemblement : « C’est un lieu où les idées, les innovations et les visions convergent pour façonner le futur du digital au Maroc et à l’international ».

H.Z

Partagez cet article :