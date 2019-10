PARTAGER Attijariwafa bank nommée de nouveau « Top Performer RSE » de l’année

Le groupe Attijariwafa bank (AWB) a été désigné « Top Performer RSE » en 2019, pour la 3è année consécutive, par le leader européen de la notation extra-financière, Vigeo Eiris. Ce palmarès récompense les entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, dont les démarches de responsabilité sociétale sont les plus avancées et ayant ainsi obtenu les meilleurs scores selon le référentiel de Vigeo Eiris pour leur capacité à intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leur système de management, fait savoir AWB dans un communiqué. Le référentiel de notation compte plus de 38 critères et près de 330 indicateurs portant sur six domaines, à savoir le capital humain, les droits de l’Homme, l’environnement, l’éthique des affaires, la gouvernance et l’engagement sociétal, précise la même source, ajoutant qu’AWB présente des scores parmi les plus élevés du marché, en particulier sur les critères « Offre de produits et services verts » et « Respect des droits humains fondamentaux et prévention des atteintes à ces droits ».

Cette distinction récompense l’engagement continu du groupe en matière de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE), conclut le communiqué.

LNT avec CdP