PARTAGER Attijariwafa bank nommée banque la plus sûre du Maroc et d’Afrique

Global Finance, prestigieux magazine américain, vient d’annoncer son classement des banques les plus sûres au niveau local et à l’échelle continentale, et c’est Attijariwafa bank qui s’est hissée au premier rang en remportant les deux prix : « Banque la plus sûre au Maroc » pour la 2ème année consécutive et « Banque la plus sûre en Afrique ».

Le magazine a sélectionné les banques sur la base d’une évaluation des notations à long terme des devises étrangères – de Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch – des 500 plus grandes banques dans le monde. Cette distinction vient s’ajouter aux prix de la « Meilleure banque au Maroc » pour la 8ème année consécutive, et la « Meilleure banque d’investissement au Maroc », octroyés par ce même magazine en 2020.

LNT avec CdP