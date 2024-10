Dans le cadre du forum d’affaires organisé par le Mouvement des Entreprises de France (Medef) et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Bpifrance et Attijariwafa bank ont signé un protocole d’accord visant à intensifier leur coopération, initiée il y a plus de dix ans, et à soutenir les échanges et partenariats dans des secteurs stratégiques pour les entreprises des deux pays. La signature de cet accord s’est tenue cet après-midi en présence de Youssef Rouissi, Directeur Général Délégué en charge du Pôle Corporate & Investment Banking d’Attijariwafa bank, et Isabelle Bébéar, Directrice des Affaires Internationales et Européennes de Bpifrance, juste avant la clôture du forum par le Président français Emmanuel Macron.

Depuis son lancement, cette collaboration a permis à plus de 1 700 entreprises de rejoindre la communauté d’affaires Attijari Business Link, facilitant plus de 12 000 connexions entre opérateurs français, marocains et africains sur l’année écoulée. M. Youssef Rouissi a salué cette dynamique : « Notre partenariat avec Bpifrance s’inscrit dans la continuité des ambitions de notre Groupe d’offrir à ses clients un accompagnement solide, ouvrant des perspectives d’affaires locales et internationales. »

Mme Isabelle Bébéar a également souligné l’impact de ce partenariat de longue date, qui renforce les liens entre les communautés d’affaires des deux rives de la Méditerranée et appuie les entrepreneurs grâce aux expertises des deux institutions.

Les Principaux Axes de Collaboration

Les deux partenaires ont défini plusieurs domaines d’action pour intensifier leur coopération :

Développement de la plateforme EuroQuity : Lancée en 2015, la plateforme en ligne EuroQuity permet de connecter les entreprises à la recherche de capitaux avec des investisseurs potentiels. Bpifrance et Attijariwafa bank s’engagent à renforcer ce dispositif au Maroc et progressivement dans d’autres zones d’intervention d’Attijariwafa bank. Cette initiative vise à stimuler la croissance de plus de 1 700 PME et ETI marocaines, leur offrant un accès à des investisseurs, des partenaires et des clients potentiels. Co-financement et Garanties pour les Projets Stratégiques : Dans des secteurs clés comme l’industrie et l’énergie, les deux banques vont renforcer leur collaboration pour co-financer et garantir des projets d’entreprises marocaines et françaises. Ce soutien est destiné à consolider les partenariats économiques entre les deux rives et à soutenir les filières à fort potentiel. Accompagnement à la Transition Énergétique : Pour favoriser l’émergence d’entreprises industrielles au Maroc et en France, les partenaires codévelopperont des programmes de soutien, incluant un accompagnement spécifique pour aider les PME et ETI des deux pays à opérer leur transition énergétique. Cet appui répond aux impératifs de durabilité croissante dans le secteur industriel. Promotion des Relations Économiques et des Échanges Technologiques : Bpifrance et Attijariwafa bank organiseront et participeront à des événements stratégiques – tels que BIG, Inspire & Connect, ainsi que des forums organisés par Attijariwafa bank – afin de créer des opportunités de collaborations, de coréalisations et d’échanges technologiques entre entreprises françaises et celles opérant dans les zones d’intervention de la banque marocaine.

