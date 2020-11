PARTAGER Attijari Global Research : Le Trésor devrait se tourner vers le marché intérieur

Attijari Global Research, filiale du groupe AWB, vient de publier son rapport mensuel sur les comptes de l’Etat. Selon ses analystes, en dépit d’un contexte marqué par l’assouplissement des mesures du confinement et la reprise progressive de l’activité économique à partir du T3-20, les comptes de l’État poursuivent leur détérioration. À cet effet, le déficit budgétaire s’établit à 50,5 MMDH à fin octobre 2020, soit un creusement de 14,0 MMDH sur une année glissante.

Le solde ordinaire demeure en territoire négatif à -13,4 MMDH contre un excédent de +12,7 MMDH une année auparavant. Cette situation reflète un effet de ciseau de plus en plus prononcé entre les recettes et les dépenses ordinaires. Les recettes fiscales ont baissé de -7,7% sous l’effet de la hausse du chômage, du repli des importations et de l’affaiblissement de la consommation des ménages.

À deux mois de la fin d’année, le déficit budgétaire n’a atteint que 61% de celui prévu par la LFR 2020 contre 95% en octobre 2019. Ce retard s’expliquerait par le décalage apparent des dépenses d’investissement, variable d’ajustement du Trésor. Celles-ci affichent un taux de réalisation de 70,3% à fin octobre 2020, contre 92,1% une année auparavant.

Source : Attijari Global Research

Selon les estimations d’Attijari Global Research, le besoin de financement brut du Trésor d’ici la fin de l’année 2020 devrait s’établir à 45,8 MMDH. Celui-ci est calculé comme suit :

(1) Le reliquat de financement du déficit budgétaire ainsi que les arriérés du Trésor estimés par la LFR à 26,7 MMDH ;

(2) Les tombées du Trésor restantes à fin 2020, réalisées exclusivement sur le marché intérieur, à hauteur de 19,1 MMDH.

Tenant compte du durcissement relatif des conditions de financement à l’international, les analystes du groupe ont revu à la baisse le recours du Trésor au marché extérieur. Ce dernier ne devrait pas dépasser, selon leurs estimations, les 14,0 MMDH d’ici la fin de l’année.

Par conséquent, l’argentier de l’État devrait intensifier son recours au marché intérieur. Celui-ci devrait s’établir à 31,9 MMDH, soit 16,0 MMDH en moyenne d’ici la fin d’année. Dans ce sens, la pression sur les finances publiques devrait à priori orienter à la hausse les niveaux des taux de rendement primaires.

Source : Attijari Global Research

Dans un contexte marqué par un creusement du déficit budgétaire à fin 2020E, la hausse de la dette du Trésor devrait se poursuivre pour atteindre 831 MMDH en 2020E. Ses composantes évolueraient comme suit:

(1) La dette intérieure devrait dépasser 640 MMDH en 2020E, en hausse de 9,3% par rapport à son niveau observé en 2019. Celle-ci tient compte d’une levée nette du Trésor à fin octobre 2020 de 41,9 MMDH ;

(2) La dette extérieure du Trésor devrait augmenter de 17,4%, passant de 161,5 en 2019 à 189,6 MMDH en 2020E. Tenant compte de la révision à la baisse attendue des tirages extérieurs en 2020E, soit 28,1 contre 43,6 MMDH prévus par la LF 2020, la dette extérieure devrait représenter 22,8% de la dette globale du Trésor en 2020E, contre une moyenne de 21,4% durant la période 2017-2019.

En dépit de la montée en charge du marché extérieur, le poids de la dette extérieure dans l’endettement global du Trésor en 2020E demeure en ligne avec son Benchmark de référence. Celui-ci s’établit à 25%-75% entre endettement extérieur et intérieur.

Source : Attijari Global Research

La mise en place d’une politique budgétaire expansionniste est parmi les impératifs majeurs visant à contrer les effets négatifs de la crise sanitaire. À cet effet, le Trésor déroge à son orthodoxie budgétaire entamée depuis 2012 afin de faire face à cette crise inédite.

Par conséquent, le taux d’endettement du Trésor devrait dépasser selon nos estimations, le seuil des 78,0% en 2020E contre 64,9% en 2019. Celui-ci aurait déjà atteint 75,7% en octobre 2020. Rapporté au PIB, l’endettement intérieur devrait croître de 9,4 pts, passant de 50,9% en 2019 à 60,3% en 2020E. Pour sa part, le taux d’endettement extérieur devrait avoisiner le seuil des 18,0% en 2020E contre 14,0% en 2019.

