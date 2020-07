PARTAGER Atlas Hospitality Morocco, un dispositif exceptionnel pour séduire les Marocains

Dans le contexte sanitaire actuel relatif au coronavirus, les professionnels du tourisme du Maroc ne restent pas les bras croisés et essayent de s’adapter à cette situation très particulière. C’est ainsi qu’a été lancée une opération de séduction à destination des touristes nationaux. Forte de son expérience, Atlas Hospitality Morocco veut offrir le meilleur de ses services à des prix attractifs aux touristes marocains.

Le premier groupe hôtelier du royaume met en place 82 formules riches et variées pour des expériences inédites. A travers ses 27 hôtels, situés dans 9 villes du Royaume, Atlas Hospitality propose de vivre une expérience touristique attractive qui répond aux besoins des Marocains en quête d’évasion durant la conjoncture actuelle.

A cette occasion, Atlas Hospitality a mobilisé ses 2 500 collaborateurs qui ont reçu plusieurs formations et suivi des séminaires, pour le coup d’envoi de cette campagne estivale.

La sécurité, la sûreté et la santé des hôtes, employés et partenaires font partie des priorités du Groupe. C’est dans ce sens que des mesures de sécurité et d’hygiène ont été adoptées au sein de chaque établissement dans l’objectif de travailler et d’assurer des prestations de qualité dans un environnement sûr et sain.

Des formules irrésistibles pour des vacances inoubliables

Pour permettre à un grand nombre de Marocains de profiter de ses offres alléchantes, sans se soucier du coût de leurs vacances, Atlas Hospitality met les bouchées doubles. En effet, le groupe hôtelier propose en exclusivité un crédit gratuit en partenariat avec Wafasalaf.

Des réductions allant jusqu’à 60% sur les destinations les plus prisées du Royaume sont offertes par le Groupe, en plus de gratuités sur ses prestations Spa, des DayPass aqua parc, etc.

Et pour le plus grand bonheur des parents, quelle que soit la formule choisie, ils peuvent bénéficier d’une gratuité pour deux enfants, jusqu’à l’âge de 12 ans.

Embarquement immédiat…

Il est à rappeler qu’Atlas Hospitality Morocco est le premier opérateur hôtelier 100% marocain. Il se distingue par son implication historique dans le tourisme national. Ses gammes d’hébergement, de l’hôtel 5 étoiles à l’offre économique, s’adaptent aux besoins de chacun, le tout dans des ambiances chaleureuses et confortables pour des vacances en solo, en famille, en couple ou entre amis.

Legend Collection Hotels, The View Hotels, Vichy Célestins Bouznika, Atlas Hotels, Labranda Hotels, ou encore MyRelax Hotels, les 27 adresses Atlas Hospitality Morocco mettent en avant l’authenticité, l’hospitalité et la convivialité de l’hôtellerie made in Morocco où le bien-être est un art de vivre, où la grande tradition hôtelière est sublimée, et où les lieux ont une âme.

LNT