Atlanta Assurances lance la plateforme sociale « Nt3awnou.ma »

Il s’agit d’une initiative dédiée à la solidarité, à travers une plateforme innovante à même de mettre en relation les associations et les bénévoles pour soutenir les uns et activer l’engagement social des autres.

Accessible sur ‘‘www.nt3awnou.ma’’, cette plateforme se veut une réponse aux attentes de la société, sachant d’un côté que pour 87% des Marocains, la charité et le don constituent une source de bonheur. Sachant aussi que d’après les chiffres du ministère de l’Intérieur datant de 2016, plus de 130.000 associations sont répertoriées au Maroc, la compagnie ambitionne de stimuler la solidarité sociale.

Pour Mme Fatima Zahra Bensalah, administrateur directeur général d’Atlanta Assurances, le lancement de cette nouvelle initiative sociale met en avant l’engagement de la compagnie auprès des associations à travers le mécénat, le don, le sponsoring et aussi le bénévolat. Et Mme Bensalah de poursuivre que « Nt3awnou » s’inscrit dans la continuité de son historique citoyen tout en épousant sa stratégie globale d’entreprise axée sur l’innovation. Concrètement, Mme Bensalah a fait savoir, qu’au-delà d’une plateforme virtuelle, « Nt3awnou » est une équipe qui travaille notamment pour contacter les associations, déceler leurs besoins, les promouvoir auprès du grand public et suivre la réalisation des actions et l’engagement des bénévoles. « Comment demander l’utilité publique, comment faire appel à la générosité publique, comment gérer les instances associatives »… sont des sujets pratiques parmi d’autres que Nt3awnou met à disposition des associations dans sa rubrique ‘‘Pratique’’ de la plateforme en ligne.

« Plusieurs autres sujets seront mis progressivement en ligne pour venir en aide aux associations dans leurs démarches autant avec les acteurs publics que privés », dit-on auprès d’Atlanta Assurances, selon qui cette rubrique contiendra également des textes de loi et les actualités en relation avec l’associatif, la solidarité et le bénévolat.

Par la même occasion, la compagnie compte lancer un programme de formation au profit du tissu associatif. Pour cela, un sondage sera effectué auprès des associations bénéficiaires (inscrites sur la plateforme) pour déceler les différents besoins en formation…

