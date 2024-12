Le mardi 3 décembre 2024, l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) et l’Ambassade des États-Unis au Maroc ont inauguré un atelier technique intitulé « Dessalement : derniers développements et perspectives ». L’événement, organisé à Rabat, a réuni des experts marocains et étrangers pour échanger sur les solutions innovantes dans la gestion durable des ressources en eau.

Lors de son discours inaugural, M. Tarik Hamane, Directeur Général de l’ONEE, a rappelé les défis auxquels le Maroc fait face en raison de l’augmentation de la demande en eau et de la diminution des ressources naturelles, exacerbée par les changements climatiques. Il a souligné que le Royaume se tourne vers des solutions non conventionnelles, telles que le dessalement de l’eau de mer, pour répondre à ces besoins.

Actuellement, le Maroc dispose d’une capacité de dessalement de 270 millions de m³ par an à travers 16 stations. D’ici 2030, ce chiffre devrait atteindre 2,1 milliards de m³ par an, dont 1,2 milliard destinés à l’eau potable, portant ainsi la part de cette dernière assurée par dessalement à 55 % contre 10 % aujourd’hui.

L’ONEE capitalise sur ses 47 ans d’expérience dans le dessalement, avec 12 stations en activité et une production annuelle d’eau potable dépassant 85 millions de m³. À l’horizon 2030, neuf nouvelles stations, dont celles de Casablanca et Sidi Ifni en cours de réalisation, viendront compléter ce réseau pour augmenter cette capacité de près de 800 millions de m³ supplémentaires.

M. Hamane a mis l’accent sur l’innovation et les partenariats internationaux comme clés pour relever les défis actuels et futurs. Il a notamment souligné l’importance de réduire les coûts de production et d’intégrer les énergies renouvelables dans les projets de dessalement.

Son Excellence M. Puneet Talwar, Ambassadeur des États-Unis au Maroc, a salué la coopération entre les deux pays dans le domaine du dessalement. Il a souligné que ce partenariat reflète un engagement commun en faveur du développement durable et de l’adaptation aux impacts du changement climatique. L’atelier offre, selon lui, une plateforme pour partager des technologies de pointe et renforcer les liens bilatéraux.

Deux experts américains de renom ont apporté leur éclairage lors de cette session inaugurale. M. Rick Warner, spécialiste en stratégies de gestion de l’eau, a présenté des solutions innovantes pour répondre à la pénurie d’eau. Dr. Val Frenkel, expert en dessalement, a partagé les dernières avancées technologiques et économiques, s’appuyant sur l’expérience des États-Unis dans des contextes similaires à celui du Maroc.

En marge de l’atelier, les participants ont visité la station de traitement d’eau potable de Bouregreg et le laboratoire central de l’ONEE. Cette visite a permis de mettre en valeur les efforts déployés par l’Office pour garantir un approvisionnement en eau potable dans le Royaume.

