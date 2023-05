En conclave à Casablanca avec les compagnies d’assurance sur les services de santé d’urgence, Assist America ne cache pas ses objectifs au Maroc, voire en Afrique à travers le Royaume. En effet, cette compagnie d’assurance fondée en 1990 avec comme principale mission d’offrir les services de santé d’urgence à travers le monde, vient de tenir une rencontre en présence d’un groupe de représentants de compagnies d’assurance marocaines, afin de présenter Assist America, ainsi que la panoplie d’offres d’assurance qu’elle propose à ses clients lorsqu’ils voyagent à travers le monde.

Pour Mounder Wahba, PDG de la branche Asie et Afrique du Nord au sein d’Assist America, « cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’expansion de la compagnie et de son ouverture sur le Maghreb et l’Afrique à travers le Maroc qui est considéré comme une porte d’entrée essentielle pour les investissements étrangers ». Concrètement, Assist America propose une assistance sanitaire à condition que le déplacement vers une destination donnée dépasse les 150 km du lieu de résidence de l’assuré. Mounder Wahba a ajouté que « le Maroc se caractérise par un grand potentiel favorisant les investissements étrangers, d’autant plus qu’il reste ouvert à tous les pays arabes, africains et européen », expliquant que cette rencontre vise à faire découvrir aux compagnies d’assurance marocaines les services distingués fournis par « Assist America”, qui comprend une série de services de santé. Et de préciser qu’Assist America ambitionne, via cette rencontre, de mettre en évidence son savoir-faire en matière d’assistance d’urgence dans toutes les régions du monde.Quant à Amine Abdeljalil, PDG de la société organisatrice de cet événement et spécialisée dans l’attraction des investissements étrangers, ce dernier a expliqué que « Assist America » ​​est pleinement convaincue que la position du Maroc et son ouverture sur le monde représente une véritable feuille de route pour aller de l’avant. Pour rappel, « Assist America » ​​est une compagnie d’assurance américaine créée en 1990. Elle comprend un portefeuille de plus de 40 millions d’assurés-voyageurs à travers le monde, sachant qu’un seul appel téléphonique à Assist America mettra le vaste réseau international opérationnel pour toute urgence médicale lors d’un voyage. En cas d’absence de soins médicaux adéquats sur place, l’entreprise est chargée de transporter le patient par ambulance aérienne, si nécessaire, jusqu’à l’établissement médical le plus proche pouvant fournir les soins médicaux nécessaires avec une connaissance requise des rouages de l’assistance médicale d’urgence…C’est ainsi qu’en capitalisant sur sa longue expérience qu’Assist America compte développer ses prestations pour l’Afrique à travers le Maroc. H.Z

