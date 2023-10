Si ce n’est pas la première fois que le Maroc est l’hôte d’un événement de dimension planétaire, il ne fait aucun doute que la tenue des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Marrakech fera date. En tant que Marocains, c’est avec une grande fierté que l’on constate d’abord que le pari colossal de l’accueil, de l’infrastructure et de la sécurité des Assemblées a été tenu avec une prestation de la part du Maroc aux normes internationales les plus exigeantes. Une gageure d’organisation d’autant remarquable pour le pays, qu’elle intervient quelques semaines après le séisme dévastateur qu’a connu la région d’Al Haouz. Ce qu’en disent nos invités est d’autant plus éloquent lorsqu’ils soulignent, au-delà de la bienséance et de la politesse de mise dans ce type de forum, que le Maroc fait preuve d’une résilience profonde et que son hospitalité les honore.

D’ailleurs, l’émotion sincère qu’ont véhiculé les intervenants venus du monde entier pour ces Assemblées, est un autre marqueur fort de cet événement. Le FMI et la Banque mondiale, à travers leurs dirigeants notamment qui ont fait preuve d’une grande disponibilité, ont misé avec réussite sur une approche plus directe, qui favorise le relationnel et le caractère humain des échanges, un contraste avec l’image habituellement austère des institutions financières internationales.

Cette approche permet aussi de mieux comprendre la globalité de la mission du FMI et de la Banque mondiale, loin des enjeux techniques que l’on pourrait imaginer, mais au contraire au fait des réalités empiriques des pays et des continents à travers un tissage fort entre les institutions locales et internationales. Le Maroc en est un exemple idoine dans la mesure où sa trajectoire de réformes et de développement est largement issue de la coopération et de la concertation étroite menée par nos autorités et institutions financières et les équipes du FMI ou de la Banque mondiale.

Pour ces deux institutions, l’avenir du monde ne sera pas celui du retour d’une croissance forte mais plutôt celui d’une résilience organisée au niveau mondial, contre notamment les effets dévastateurs des catastrophes climatiques. Il faudra ensuite capitaliser sur des fulgurances et des opportunités comme celles qu’offrent l’Afrique, qui à travers le Maroc est l’hôte de ces Assemblées annuelles. Comme souvent, beaucoup d’espoirs et d’ambitions sont associés au continent africain, mais à la différence notable que l’action semble prendre le pas sur des sujets où l’Afrique a fait ses preuves, comme la représentativité des intervenants africains sur les différents thématiques témoigne également de l’écoute nouvelle accordée au continent. Il s’agit ainsi de valoriser les expertises africaines, comme celle du Maroc, qui modestement peut servir de modèle dans sa capacité à s’investir dans la réalisation et la concrétisation d’un volet de réformes indispensables pour répondre aux exigences internationales. De même, les succès marocains dans le domaine pharmaceutique ou le secteur de l’automobile, pointent du doigt la nécessaire place de l’industrie africaine dans la capacité du continent à peser plus fortement dans l’économie mondiale et à servir son propre développement.

De même, l’importance de lutter contre les inégalités et de lever les obstacles à la participation des femmes au marché du travail est autant cruciale pour le développement. Selon les recherches du FMI, réduire l’écart entre les sexes dans les marchés émergents de 50 % créerait 1 000 milliards de dollars de production. Un potentiel qui justifie tous les efforts possibles pour l’émancipation de la femme dans la société et qui fait écho au Maroc à la nouvelle réforme de la Moudouwana initiée par le Roi Mohammed VI.

En définitive, ces Assemblées auront eu comme principal intérêt de rapprocher physiquement et intellectuellement les institutions que sont le FMI et la Banque mondiale des bénéficiaires de leurs actions et de leurs missions. Que le Maroc en ait été l’hôte est aussi remarquable que mérité au vu du chemin parcouru par notre pays et des ambitions qu’il se fixe.

Zouhair Yata

Partagez cet article :