Dans le cadre de la relance des exportations marocaines après la crise de la COVID-19, le soutien et l’accompagnement des exportateurs notamment en matière de financement est primordial. A ce titre, et dans le cadre d’un cycle d’information mis en place par la Commission Financement, Assurance et Veille de l’ASMEX afin de développer la communication entre les banques et les exportateurs marocains, un webinaire a été organisé le 3 décembre 2020 en collaboration avec CIH Bank.

« En 2020, nous avons rajouté au cycle d’information de la commission, le volet accompagnement des entreprises nationales à l’export, car l’accès au financement reste un défi pour les exportateurs marocains. Les banques de la place sont invitées à être plus dynamiques dans les prestations offertes aux exportateurs », souligne Ahmed Kathir, président de la commission Financement, Assurance et Veille de l’ASMEX. Il rajoute que pour lui, l’offre actuelle demeure insuffisante. En effet, le secteur bancaire national est un acteur incontournable dans la promotion de l’offre exportable marocaine et a pour rôle de proposer des offres d’accompagnement efficaces et surtout innovantes. CIH BANK est aujourd’hui une Banque universelle qui sert tous les segments de marché et tous les secteurs d’activité et qui se positionne, en tant que Banque avant-gardiste dans la digitalisation des services bancaires réalisées au niveau national et international.

Cette digitalisation concerne les services offerts à tous les segments de clients en l’occurrence ceux, à destination des entreprises et ce pour leur permettre d’initier, de gérer et de suivre leurs opérations bancaires à l’international en temps réel, d’une manière totalement efficace et sécurisée.

À travers son expérience métier et son expertise dans l’accompagnement de la communauté des importateurs et des exportateurs, CIH Bank a su développer une offre complète et globale à même de répondre à tous les besoins de cette communauté que ce soit pour les financements en dirhams, les financements en devises ou biens les produits de change et instruments de couverture.

CIH BANK a profité de ce webinaire pour informer les entreprises des nouveautés réglementaires apportées par l’Instruction de l’Office des Changes 2020 ainsi que pour leur présenter une analyse macro-économique du marché de change en 2020. Pour les exportateurs, CIH Bank propose des solutions de Banque au quotidien leur permettant de rapatrier le fruit de leur exportation dans des comptes dédiés et de régler les dépenses à l’étranger liées à leur activité professionnelle tout en se protégeant du risque de change.

Il propose, également, des solutions de financement à des conditions avantageuses leur permettant de couvrir les dépenses liées à la préparation des exportations ainsi que l’encaissement anticipé de leur fruit et ce dans une optique d’optimisation de la trésorerie. Pour les opérations stratégiques du haut de bilan, CIH BANK propose à ses clients des financements structurés intégrant une palette étendue de produits comprenant l’ensemble des financements bilatéraux ou syndiqués.

Enfin et pour la gestion du risque de change, CIH BANK dispose d’un ensemble de produits permettant aux importateurs et exportateurs de maitriser ce risque à court, moyen et long terme.

LNT avec CdP