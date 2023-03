L’Exposition « Art contemporain d’Afrique au féminin pluriel », se tient du 1er au 14 mars à la Galerie Bab Rouah à Rabat, dans le cadre de « Women contemporary artists of Africa ».

Initiée par l’association Arkane, qui milite notamment pour la promotion de l’art contemporain en Afrique et de ses diasporas, avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, cette exposition connaîtra la participation de plus d’une vingtaine d’artistes femmes venues de plusieurs pays d’Afrique et diasporas, en vue d’exposer leurs œuvres créées durant une résidence artistique qui a lieu actuellement, à l’initiative de l’association.

Au menu de cette manifestation culturelle, qui s’inscrit dans le cadre de « Rabat capitale africaine de la culture », figure des « talks » autour de plusieurs thématiques, à savoir « L’art contemporain au féminin pluriel », « Regards croisés sur la création engagée des femmes en Afrique » et « Femmes dans les légendes de l’Afrique ».

