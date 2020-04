PARTAGER Arrestation de plusieurs individus pour trafic de drogues dans le nord

Cinq individus, âgés entre 23 et 31 ans, soupçonnés d’implication présumée dans des affaires de vol par effraction, de possession et de trafic international de drogue, ont été arrêtés, au cours du week-end, lors d’une opération conjointe menée par les services de la la police judiciaire de Tanger et de Chefchaouen, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire.

Le 9 avril dernier, les services de la police judiciaire de Tanger avaient fait le constat d’un vol par effraction perpétré dans un appartement et de la disparition d’un fusil de chasse, de plusieurs cartouches ainsi que d’effets personnels, indique la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que les investigations et les enquêtes menées ont permis d’identifier deux auteurs présumés, aux multiples antécédents judiciaires, et l’arrestation d’un troisième individu, qui aurait acheté et écoulé une partie des objets volés, dont le fusil de chasse.

Dans la foulée des investigations, deux personnes ont été arrêtées, dimanche, dans un douar relevant de la commune rurale de Bab Berred, près de Chefchaouen, poursuit la même source, soulignant que les perquisitions ont permis de retrouver le fusil de chasse et les cartouches volés chez l’un des suspects, ainsi que la saisie d’un véhicule utilitaire chargé de deux tonnes et 563 kilogrammes de chira et de quatre véhicules légers, munis de fausses plaques d’immatriculation.

Les cinq mis en cause ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour identifier les éventuelles ramifications de ces activités criminelles, conclut le communiqué.

LNT avec MAP