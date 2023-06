Il s’agit d’une nouvelle génération de motorisation marquant ainsi un nouveau chapitre de l’histoire mécanique de la marque au Losange. Avec en effet l’introduction de la gamme E-TECH au Maroc, Renault offre l’accès à des solutions électrifiées et permettra d’accélérer la transformation du marché vers les technologies électrifiées. Pas question d’abandonner la fabrication de la motorisation mécanique, mais la E-Tech se veut dorénavant la grande tendance.

Au Maroc, la marque Renault ambitionne de lancer 7 modèles E-TECH à l’horizon 2025. Le nouveau Renault Arkana E-TECH full hybrid ouvrira le bal de l’électrification de la marque et sera disponible sur le marché national dès ce mercredi 21 juin 2023. Renault Austral full hybrid et Renault Megane E-TECH 100% électrique viendront, dans les mois à venir, compléter la gamme Renault. Ces modèles consolideront la position de la marque sur le segment C, un objectif clé du plan « Renaulution ».

En attendant l’arrivée des autres modèles E-Tech, Renault Maroc a préféré commencer par l’introduction d’Arkana, SUV Coupé 100% Hybride. Ce nouveau Renault Arkana sera disponible dans sa motorisation E-TECH full hybride 145 ch. Avec cette solution « full hybrid », le véhicule est équipé d’une batterie 230 V d’une capacité de 1,2kWh.

Au volant de l’Arkana, il est possible de réaliser jusqu’à 80% de temps de conduite en ville en tout électrique. Grâce à la technologie révolutionnaire E-TECH directement issue de la F1, et grâce à toute l’innovation portée sur l’aéro-dynamisme de la voiture – notamment un SCx de 0,72 qui s’avère 25% plus efficace que celui d’un SUV traditionnel – le nouveau Renault Arkana E-TECH full hybride 145 ch consomme ainsi 4,7 l/100 km et émet 107 g de CO2/km.

Au Maroc, Arkana E-TECH full hybrid sera disponible en 3 versions : la Version Equilibre à 316 000 Dhs ; la Version Techno à 336 000 Dhs et la Version E-Tech Engineered à 356 000 Dhs. A travers ce modèle, Renault Maroc ambitionne de se positionner dans le Top 3 de ce segment.

Mehdi Yaroub de la direction Renault Maroc explique que Arkana E-TECH full hybrid ouvrira la voie de l’éléctrication de la marque au Maroc, et renforcera sa position sur le segment C. ». Et de poursuivre que le lancement des technologies E-TECH au Maroc sera accompagné d’un plan robuste offrant un dispositif « best-in- class » : « Tout d’abord, la marque Renault a mis en place un plan de formation aux technologies hybride et électrique à l’ensemble des équipes de son réseau de distribution, le plus étendu du Royaume. Par ailleurs et pour garantir le meilleur service aux clients de la gamme E-tech, la marque Renault prévoit de lancer un centre national de réparation de batteries à Casablanca, le premier au Maroc. Ce centre inclura le savoir-faire pour la réparation interne des batteries de traction, un dispositif sensible nécessitant de travailler sous haute tension », tient-il à préciser. Autrement dit, c’est bien parti pour une nouvelle aventure de la marque Renault au Maroc.

H.Z

Partagez cet article :