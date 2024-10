Le groupe Arena, un acteur majeur de l’immobilier à Casablanca, annonce un programme d’investissement de 5 milliards de dirhams pour la période 2025-2030. Ce projet, centré sur des initiatives durables, vise à accompagner la transformation urbaine de la métropole à l’horizon 2030, explique le groupe dans son communiqué.

Dans ce cadre, Arena procède à une réorganisation de ses activités avec le lancement d’une nouvelle marque, Art Of Living, qui se concentrera sur l’immobilier d’expérience et les projets à usage mixte. Cette démarche répond aux évolutions du marché et aux besoins des habitants en matière de services et de qualité de vie, souligne la même source.

Et de préciser, le groupe entend soutenir le renouveau urbain de Casablanca en alignant ses projets sur les priorités de la ville. Parmi ces initiatives, le réaménagement urbain et l’offre de bureaux modernes, le développement de plus de 800 lits hôteliers dans les segments 5, 4 et 3 étoiles, et la création d’une zone d’activité industrielle intégrée pour favoriser l’emploi et l’attractivité économique de la région.

Arena renforce son architecture de marque en regroupant ses activités sous plusieurs filiales : Art Of Living, spécialisée dans l’immobilier résidentiel haut de gamme et les projets mixtes ; Al Alia, marque historique dédiée au logement social, qui a livré plus de 20 000 unités résidentielles dans des quartiers comme Dar Bouazza et Sidi Moumen ; et Palms Avenue, axée sur le moyen standing avec des résidences modernes à Bouskoura et le long de la Rocade Sud-Ouest.

Le groupe précise que depuis 2015, Arena a investi plus de 6 milliards de dirhams dans divers projets, contribuant au développement de quartiers stratégiques et à l’amélioration des conditions de vie. Avec Art Of Living, le groupe vise à créer des espaces urbains alliant design et services, en réponse à l’attractivité croissante de la ville.

