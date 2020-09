par AL |







Aradei Capital inaugure Sela Park Témara

Aradei Capital ouvre les portes de Sela Park Témara, un projet déployé sur une superficie de 20 000 ㎡ et qui a mobilisé un investissement global de 300 MDH.

« Sela Park Témara est le premier retail park en son genre dans la ville et a été pensé pour apporter toutes les commodités nécessaires au confort et aux besoins de ses visiteurs. Véritable lieu de vie, le nouveau Sela Park de Témara s’engage à offrir à chaque visiteur une expérience client riche et répondant à toutes ses attentes. » affirme-t-on dans un communiqué.

Situé aux abords de la ville et facilement accessible, le centre commercial est doté de deux parkings, l’un sous-terrain et l’autre en plein air pour accommoder les visiteurs.

Plusieurs enseignes nationales et internationales de renom devront ouvrir leurs portes au Sela Park Témara que ce soit dans la grande distribution, l’habillement, le bricolage ou encore le make up.

Ainsi, le Groupe LabelVie s’associe à cette inauguration avec l’ouverture du 10ème hypermarché Carrefour, portant son le réseau à 105 points de vente. S’étalant sur une superficie de 4200 m², l’hypermarché Carrefour Témara offre quelques 30 000 références.

D’autres enseignes, dont une grande chaîne de restauration, viendront compléter la liste dans les mois à venir.

Soutenant l’art artistique contemporain, Aradei Capital a fait appel au jeune et talentueux urban designer Samy Snoussi pour signer la façade extérieure du projet dans une ambition de Sela Park Témara d’égayer le parcours de ses visiteurs.

AL