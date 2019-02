PARTAGER Arabisation, politique sociale, PJD, modèle de développement, Akhannouch accentue son offensive militante

Après Agadir, où il a fait son escale pour le salon Halieutis, Aziz Akhannouch s’est rendu à Dakhla, mais cette fois-ci avec sa casquette de dirigeant d’une formation politique, dans le cadre justement des forums régionaux du RNI. Et devant les Rnistes de la région Dakhla-Oued Eddahab, le président de la Colombe a voulu clarifier la position du parti par rapport à certains débats polémiques.

Concernant le débat sur l’arabisation de l’enseignement, Aziz Akhannouch se veut catégorique : l’arabe et l’amazigh représentent l’identité marocaine, mais dans le cadre de notre démarche d’écoute, les citoyens marocains ne cessent de démontrer leur volonté de s’ouvrir sur les langues étrangères, notamment le français et l’anglais : « N’écoutez-pas ceux qui disent le contraire, d’ailleurs, ils se contredisent ».

Dans ce sillage, Akhannouch a relevé que son parti a défendu lors des débats autour de la loi-cadre relative au système d’éducation et de formation, l’adoption des langues étrangères dans l’enseignement des disciplines scientifiques, en vue de tirer vers le haut la qualité de l’enseignement et de garantir l’égalité entre l’ensemble des citoyens.

Cette clarification de « Da Agharass » intervient quelques jours seulement après le constat du SG de l’Istiqlal, Nizar Baraka, qui s’est montré, pour des raisons idéologiques et historiques du parti, en faveur de l’arabisation de l’enseignement marocain.

Et de préciser, sur un autre registre qui vient de nouveau démontrer qu’entre le PJD et le RNI, les choses ne sont pas au beau fixe, que toutes les mesures sociales prises ces dernières années en faveur des classes démunies sont de l’initiative du Roi Mohammed VI et sous ses propres instructions, que ce soit le Ramed, le fond d’entraide sociale, la généralisation de la couverture sociale pour les pêcheurs…

Ce constat vient entre autres en réponse à un PJD se voulant social et précurseur des politiques sociales ces dernières années. Pour Akhannouch, il est important de faire la part des choses, et de rendre à César ce qui lui appartient. Selon lui, le Gouvernement ne fait qu’exécuter les orientations du Roi.

Aziz Akhannouch a invité toutefois les militants du parti à se concentrer sur les problématiques de fond à même d’améliorer les conditions de vie des citoyens marocains. D’après lui, il y a urgence.

Pour rappel, le président du RNI a fait savoir que cette rencontre de communication avec la population de la région de Dakhla-Oued Eddahab intervient une année après le lancement du ”processus de confiance” (Massar Attika) à Agadir, notant que cette initiative se veut pour le parti, une contribution à enrichir le dialogue au sujet du nouveau modèle de développement. Cette rencontre s’est tenue autour du » nouveau modèle de développement pour un Maroc fort et solidaire ». Lequel projet du RNI a d’ailleurs été remis au Cabinet Royal tout récemment.

Ce faisant, Aziz Akhannouch et ses partisans prennent l’opinion publique à témoin sur leur sérieux et leur volonté de participer activement à la politique des réformes. Une initiative et des parcours régionaux militants qui prouvent, si besoin est, l’ampleur de « l’ambition gouvernementale » du RNI sous la problématique, aujourd’hui, c’est déjà demain »…

H.Z