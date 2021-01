La livre sterling montait jeudi à son plus haut en deux ans et demi face au dollar, les cambistes préférant la monnaie britannique au billet vert avec l’entrée en vigueur du Brexit.

Vers 20H20 GMT, la livre gagnait 0,31% face au dollar, à 1,3667 dollar pour une livre, et 0,98% face à l’euro, à 89,38 pence pour un euro.

Vers 10H30 GMT, la monnaie britannique avait atteint son plus haut niveau face au dollar depuis avril 2018, à 1,3686 dollar pour une livre.

Les volumes d’échanges étaient réduits en cette période des fêtes, exacerbant les mouvements de prix.

Alors que la période de transition post-Brexit a pris fin hier jeudi, l’accord commercial conclu in extremis le 24 décembre a été adopté mercredi par le Parlement britannique.

« La livre se renforce car les investisseurs écartent le risque d’un Brexit sans accord », explique Fawad Razaqzada, analyste chez ThinkMarkets.

Par ailleurs, l’autorisation du vaccin d’AstraZeneca, moins cher et plus simple à conserver que celui de Pfizer/BioNTech, redore les perspectives du Royaume-Uni, un des pays les plus touchés en Europe, et actuellement confronté à une envolée des contaminations attribuée à une variante du virus.

« Les espoirs liés au vaccin ont propulsé la livre », a commenté Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.

En effet, le Royaume-Uni a quitté le marché unique européen jeudi à 23H00 locales et GMT, parachevant ainsi sa rupture historique avec l’Union européenne après 47 années d’une union mouvementée.

A 23H00 locales et GMT (minuit à Bruxelles), le Royaume-Uni a cessé d’appliquer les règles de l’UE. Il est sorti du marché unique et de l’union douanière européens.

A partir du 1er janvier, le pays cesse d’appliquer les règles de l’UE, dont il était sorti officiellement le 31 janvier dernier, après avoir conclu la veille de Noël un vaste accord prévoyant le libre-échange avec les 27.

LNT avec agences