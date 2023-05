Les orientations données par le Roi Mohammed VI lors de la séance de travail présidée mardi par le Souverain et consacrée au suivi du Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation 2020-2027, visent à assurer l’approvisionnement en eau potable des citoyens, ainsi que la sécurité hydrique et alimentaire des milieux urbain et rural, a affirmé le ministre de l’Équipement et de l’Eau, M. Nizar Baraka.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette séance, M. Baraka a indiqué que SM le Roi a mis l’accent lors de cette réunion sur la nécessité pour le gouvernement d’œuvrer à l’accélération du rythme de réalisation des grands, moyens et petits barrages et de la cadence de mise en œuvre du programme de dessalement de l’eau de mer.

Ces initiatives, a-t-il ajouté, vont jouer un rôle majeur dans l’approvisionnement des citoyens en eau potable et dans la garantie des eaux d’irrigation pour le secteur agricole.

Le ministre a également précisé que SM le Roi a insisté sur la nécessité d’accélérer l’interconnexion des barrages, notamment ceux des bassins hydrauliques de Sebou, Bouregreg et Oum Er-Rbia, relevant que les travaux d’interconnexion des bassins de Sebou et Bouregreg ont déjà démarré et vont s’étendre au bassin d’Oum Er-Rbia pour atteindre le Barrage d’Al Massira.

L’objectif de ce projet est «d’éviter que 500 à 800 millions de m3 d’eau aillent en mer et qu’ils puissent assurer les besoins en eau potable et en eau d’irrigation au niveau de l’ensemble de ces bassins», a-t-il expliqué.

Lors de cette réunion, il a été également question du traitement des eaux usées qui devront atteindre les 100 millions/m3 au lieu de 30 millions/m3, a dit M. Baraka, notant que ces mesures contribueront à l’économie de l’eau et à la préservation de la nappe phréatique.

L’accent a aussi été mis sur l’efficacité hydrique et les moyens de réduire les pertes au niveau des canalisations aussi bien en matière d’irrigation que d’eau potable, ainsi que sur l’accélération du programme d’irrigation goutte-à-goutte pour atteindre 1 million Ha à l’horizon 2030.

LNT avec MAP

Partagez cet article :