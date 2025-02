Le Concours de Peinture des Enfants de Ningbo et des Villes Amies Internationales 2025, axé sur le thème « Technology Future », est désormais ouvert aux candidatures. Cet événement, organisé par le Bureau municipal de la culture, de la radio, de la télévision et du tourisme de Ningbo, vise à encourager les jeunes artistes à explorer leur vision de l’innovation technologique et du futur à travers l’art.

Cette année, la ville de Marrakech participe au concours, avec le soutien de l’Association d’Amitié Chine – Maroc, présidée par M. Khalid Fataoui, et de la Fondation Arts et Cultures, présidée par Mme Hafsa Benmchich. Ces deux organisations supervisent la sélection des œuvres soumises par les jeunes artistes marocains. Le concours est destiné aux enfants de 7 à 15 ans, répartis en deux catégories : 7-12 ans (pré-adolescents) et 13-15 ans (adolescents).

Les participants doivent soumettre une œuvre originale sous la supervision des institutions partenaires ou via les autorités chinoises au Maroc. Les œuvres doivent être envoyées sous format numérique avant la date limite du 31 mars 2025. Les supports graphiques acceptés incluent la peinture chinoise, l’aquarelle, la gouache, et l’esquisse, avec des formats et critères précis selon la technique choisie. Les participants doivent illustrer leur vision du futur technologique en abordant des thématiques comme les villes intelligentes, l’intelligence artificielle, les innovations scientifiques et le développement durable.

Un jury composé d’experts en arts visuels, incluant des professeurs et artistes de renom, évaluera les œuvres en fonction de leur créativité, originalité et pertinence avec le thème. Les œuvres primées bénéficieront de récompenses telles qu’un certificat officiel, un souvenir commémoratif, et auront la possibilité d’être exposées à la Bibliothèque des Enfants de Ningbo.

Les œuvres contenant des sujets controversés ou violant des droits d’auteur seront disqualifiées. Les œuvres primées pourront également être utilisées à des fins promotionnelles par les organisateurs. Pour plus d’informations et pour soumettre les œuvres, les participants peuvent contacter l’adresse e-mail : [email protected].

