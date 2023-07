Le festival L’Boulevard revient pour sa 21ème édition qui aura lieu du 15 au 24 septembre 2023 au stade du R.U.C à Casablanca. Fidèle à sa vocation de défricheur de talents, le festival lance un appel à candidatures pour sa compétition Tremplin, destinée aux artistes marocains dans les catégories rock/metal, rap/hip hop et fusion/autres musiques actuelles.

Les artistes intéressés doivent remplir un formulaire de candidature et soumettre une maquette audio, une vidéo, des photos, un plan de scène et une fiche technique avant le 6 août 2023 à minuit. Les candidats seront sélectionnés sur dossier et jugés ensuite sur leurs performances sur scène. Deux gagnants par catégorie seront désignés par un jury de professionnels et recevront une semaine de formation, un chèque d’encouragement et un enregistrement au studio Hiba. Il est à notera que l’édition précédente a vu la participation de 17 groupes et artistes, et depuis sa création en 1999, près de 600 formations se sont produites sur la scène du Tremplin L’Boulevard. Les formulaires de candidature sont disponibles en français et en arabe sur les liens https://forms.gle/5r2m7KwKXeMEXH9WA et https://forms.gle/XYNXFpsV4RyabiXK9 .

