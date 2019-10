PARTAGER Anas et Brahim, deux beaux exemples de jeunes athlètes marocains déterminés

La Fédération Royale Marocaine de Surf et de Bodyboard vient d’organiser une cérémonie d’hommage dédiée à nos deux champions internationaux de Bodyboard Anas Haddar et Brahim Iddouch, après leurs victoires respectives au Sintra Pro 2019 et à la Salie Pro 2019, étapes comptant pour le championnat du monde et championnat d’Europe de Bodyboard lors de ce mois de septembre.

Ces deux victoires l’une après l’autre positionne le Maroc comme l’un des acteurs incontestés de la scène mondiale du Bodyboard et valide la justesse de la stratégie fédérale mise en place depuis plus d’une décennie, qui est de donner aux bodyboarders marocains l’opportunité de concourir contre les meilleurs mondiaux en organisant des championnats internationaux sur son sol, tels que les championnats d’Europe de Bodyboard, et en envoyant régulièrement un contingent marocain dans les plus prestigieuses compétitions en Europe.

Cet hommage qui a débuté par un accueil en fanfare de nos deux champions à la gare de Kénitra par un public en liesse s’est poursuivi à la préfecture de Kénitra en présence de Mr le gouverneur de la province de Kénitra Mr Fouad M’Hamdi, du président de la FRMSB Mr Mohamed Kadmiri, a été l’occasion de rendre hommage aux récents exploits et aux exceptionnels parcours de ces deux grandes icônes du Bodyboard marocain et international.

Les deux champions se sont vus remettre par le président de la FRMSB deux chèques d’un montant de 50 000 Dhs chacun en guise d’encouragement.

Un hommage a aussi été rendu aux parents de nos deux athlètes qui se sont vus offrir un voyage pour Al Omra par le gouverneur de la province de Kénitra.

Pour le président de la FRMSB M. Mohamed Kadmiri, il était important à travers cet hommage de témoigner à ces champions toute la reconnaissance et le soutien de l’instance fédérale, de l’état et du public marocain pour l’exemple qu’ils donnent à nos jeunes sportifs et pour le rayonnement du pays sur la scène sportive mondiale.

LNT