Selon un rapport de l’Autorité Marocaine des Marchés des Capitaux (AMMC), durant le dernier trimestre de 2023, la Bourse de Casablanca a affiché une tendance positive avec une progression à fin décembre 2023, des indices MASI et MASI 20 à 12 092,88 et 989,84 points, enregistrant des croissances de 1,9% et 2,9% sur le trimestre, respectivement. Sur l’ensemble de l’année, le MASI a progressé de 12,8%, tandis que le MASI 20 a augmenté de 15,4%.

Le volume total des transactions sur les marchés central et de blocs a atteint 29,6 milliards de dirhams au quatrième trimestre de 2023, soit une augmentation de 13,4% par rapport à la même période de l’année précédente, qui était de 26,1 milliards de dirhams. Le marché de blocs a dominé les échanges, représentant 60% du total avec 17,6 milliards de dirhams, tandis que le marché central a vu ses transactions augmenter de 30% par rapport au quatrième trimestre de 2022, atteignant presque 12 milliards de dirhams. Sur le marché central d’actions, il y a eu une hausse de 84,2% du nombre de contrats exécutés par rapport au dernier trimestre de 2022 et une augmentation de 2% par rapport au trimestre précédent, avec un total de 225 692 ordres au quatrième trimestre de 2023.

L’investissement sur le segment d’actions du marché central continue d’être dominé par les personnes morales marocaines, qui représentent 45% du volume trimestriel, suivies par les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) avec 30%, et les personnes physiques marocaines avec 14%. Les personnes morales étrangères ont contribué à hauteur de 7%. Les tendances d’achat et de vente pour le trimestre incluent :

Les personnes morales marocaines, principalement vendeuses, ont enregistré des ventes pour 5,8 milliards de dirhams, une augmentation de 7,1% par rapport à l’année précédente, mais leurs achats ont diminué de 19,9% à 4,9 milliards de dirhams.

Les OPCVM, principalement acheteurs, ont réalisé des achats pour 4,5 milliards de dirhams, soit une augmentation significative de 210,8% par rapport au dernier trimestre de 2022. Leurs ventes ont légèrement diminué de 6,1% à 2,6 milliards de dirhams. Comparé au trimestre précédent, leurs achats et ventes ont respectivement augmenté de 85,4% et 111,8%.

Les personnes physiques marocaines ont vu leurs achats augmenter de 11,2% à 1,7 milliard de dirhams par rapport au trimestre précédent, avec des ventes équivalentes, bien que ces dernières aient légèrement baissé de 2,9%.

Pour les investisseurs étrangers, spécifiquement les personnes morales, les achats se sont élevés à 669 millions de dirhams, marquant une légère baisse par rapport au trimestre précédent (693 millions de dirhams). Les ventes ont par contre augmenté, atteignant 1,1 milliard de dirhams, soit une hausse significative de 51,6% par rapport au trimestre précédent.

LNT avec Cdp

