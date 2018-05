PARTAGER M. Amine Benabderrazik, Sanofi : « Les maladies non-transmissibles, une priorité de la santé en Afrique »

Sanofi, partenaire de Viva Technology, organise, du 24 au 26 mai, à Paris, un événement international dédié à la croissance des start-ups, à la transformation digitale et à l’innovation. A cette occasion, M. Amine Benabderrazik, directeur des activités de Sanofi au Maroc, Tunisie et Libye, nous explique les objectifs de ce partenariat et les challenges lancés pour « digitaliser » l’accès à la santé en Afrique.

La Nouvelle Tribune : En premier lieu, pouvez-vous nous éclairer sur le contexte de l’organisation de ce concours SANOFI/ VIVA TECHNOLOGY ?

Viva Technology est un événement international dédié à la croissance des start-ups, à la transformation digitale et à l’innovation. L’édition 2018 se tiendra à Paris du 24 au 26 mai 2018. Pour la deuxième année consécutive, Sanofi sera partenaire de l’évènement et organisera un lab «Tech for Health » qui réunira une trentaine de start-ups sélectionnées afin de proposer de nouvelles solutions et des services de santé numériques et innovants.

Pour la première fois, ce salon accueillera un stand dédié à l’innovation en Afrique, « Afric@Tech », où des start-ups africaines pourront présenter leurs solutions. En tant que partenaire du parcours de santé à travers le monde, Sanofi accueillera des start-ups africaines spécialisées dans le domaine de la santé. Nous avons donc lancé un appel à projets à destination des startup africaines, sur 3 challenges.

Quid des 3 challenges lancés en février dernier?

Le premier challenge consiste à apporter une solution pour diagnostiquer plus tôt les maladies non-transmissibles, qui deviennent une priorité de santé en Afrique. Identifier et traiter, plus rapidement, les personnes atteintes de ces maladies peuvent améliorer leur qualité de vie et voire même les sauver.

L’Afrique étant le théâtre d’une évolution majeure en termes de télécommunications, le deuxième challenge se focalise sur la manière dont la télémédecine (regroupe les pratiques médicales permises ou facilitées par les télécommunications, ndlr) peut améliorer l’accès aux soins sur le continent, en dépassant les contraintes de distance, de temps et de ressources.

Le dernier challenge soulève l’enjeu de l’amélioration de la formation des professionnels de santé dans le domaine des maladies chroniques en Afrique. Il s’agit de trouver des solutions pour qu’ils aient accès aux dernières informations médicales cliniques (notamment les avancées thérapeutiques) pour une meilleure prise en charge des patients africains.

De qui est composé le jury du concours ?

Le jury est composé de spécialistes indépendants, œuvrant dans le secteur de la santé connectée, de l’accès aux soins et ayant une connaissance approfondie du continent africain et de ses besoins en santé.



Est-ce possible de nous éclairer sur les exemples de solutions innovantes proposés par Med Trucks, Infomed Healthcare, et Key Medicals ?

La startup marocaine Medtrucks fait partie des 10 startups sélectionnées pour la phase finale . Son activité/mission est de faciliter l’accès aux soins par la lutte contre les déserts médicaux grâce à la cartographie et au déploiement d’unités mobiles médicalisées. Nous laissons le soin à Medtrucks de communiquer en temps opportun sur le détail de ses solutions innovantes en faveur de l’accès aux soins au Maroc.

Quel est le montant de l’aide financière dédiée aux start-ups sélectionnées ?

Le soutien financier dépendra de la nature des trois projets retenus. À titre d’exemple, le financement des unités mobiles de soin est différent du financement d’une application mobile. Une fois que le projet est retenu, Sanofi et les trois start-ups conviendront du partenariat adéquat pour que l’initiative soit déployée dans les meilleures conditions , au bénéfice du patient et de l’accès aux soins.

Est-ce que Sanofi envisage de nouer des partenariats avec d’autres laboratoires implantés au Maroc pour les même objectifs?



Nous sommes ouverts à étudier toute initiative permettant une réelle valeur ajoutée dans le domaine de l’accès aux soins.

Propos recueillis par Imane JIRRARI