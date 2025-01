ALTEN Maroc, filiale du groupe ALTEN, a présenté, mardi 21 janvier, son bilan annuel pour 2024, marquant une année de progrès en innovation technologique, développement humain et responsabilité sociale.

En 2024, ALTEN Maroc a consolidé son rôle dans l’ingénierie et les services technologiques avec une équipe de 2 200 collaborateurs (dont 80 % sont ingénieurs). Ses activités sont réparties entre l’ingénierie (36 %), le digital (23 %), le support télécom (19 %), et les systèmes embarqués (16 %). L’entreprise a élargi ses compétences dans des secteurs comme le ferroviaire et la fibre optique, renforçant ainsi sa capacité à offrir des solutions technologiques adaptées aux besoins locaux et internationaux.

L’innovation a été un pilier de la croissance d’ALTEN Maroc. Les projets R&D, comme RO’A et NABD, ont repoussé les frontières dans les domaines de la conduite autonome et des systèmes embarqués connectés, se félicite-t-on auprès du goupe.

ALTEN Maroc a également intégré l’intelligence artificielle en déployant une équipe dédiée qui a permis de concrétiser des solutions de productivité technologiques, comme la maintenance prédictive et les interfaces homme-machine.

ALTEN Maroc a obtenu la certification ISO 27001 en 2024, affirmant son engagement envers la sécurité de l’information. L’entreprise prévoit de reconduire la certification TISAX en 2025 et de poursuivre l’obtention de l’ISO 9001 pour le management de la qualité.

Sur le plan humain, ALTEN Academy a été un levier de développement des compétences avec 60 % des collaborateurs ayant suivi des formations. Des événements internes ont favorisé un climat de travail positif, avec un taux de satisfaction moyen de 88,2 %.

ALTEN Maroc a renforcé ses liens avec le monde académique, participant à neuf forums de recrutement et accueillant plus de 150 stagiaires et 111 alternants. Ce partenariat avec le ministère de l’Industrie et de l’Enseignement supérieur vise à adapter les formations aux besoins du marché, explique-t-on auprès de l’entreprise.

En matière de responsabilité sociale, ALTEN Maroc a mené diverses initiatives, comme le don d’ordinateurs à des établissements scolaires et l’organisation de journées de dépistage du cancer du sein.

Pour 2025, l’entreprise prévoit une expansion de 44 % de ses capacités opérationnelles et l’ouverture d’un centre offshore au Sénégal, visant à atteindre 100 consultants à la fin de l’année. Cette expansion en Afrique s’inscrit dans une stratégie de croissance ciblant les secteurs de l’IT, de l’aéronautique et des télécommunications, et vise à servir principalement les marchés européens, notamment français, allemand et italien. Didier Marchet, directeur des Offshore Delivery Centers, souligne que le choix du Sénégal est motivé par des considérations de fuseau horaire et de proximité. ALTEN envisage également d’étendre sa présence à deux autres pays africains d’ici 2027.

Concernant la politique RH d’ALTEN Maroc pour 2025, elle s’inscrit dans une dynamique résolument orientée vers le développement et l’engagement des collaborateurs, avec pour objectif d’atteindre un taux de formation de 70 %.

A. Loudni

