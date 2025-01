Allianz Maroc organise la deuxième édition de son Séminaire Annuel dédié à ses partenaires à Marrakech, les 31 janvier et 1er février 2025. Cet événement réunira des acteurs économiques, politiques et financiers pour échanger sur les opportunités et défis du Maroc dans un contexte international en évolution.

Le thème « Nouveaux enjeux économiques à l’ère de la multipolarité : Opportunités et défis pour le Maroc » mettra en avant des perspectives pour renforcer la résilience économique du pays et son positionnement stratégique à l’intersection de l’Europe, de l’Afrique et du Moyen-Orient. Le rôle du secteur de l’assurance dans la résilience et la croissance économique sera également abordé.

Dominique de Villepin, ancien Premier Ministre de France, interviendra pour apporter son analyse des transformations économiques mondiales.

Nadia Hachimi Alaoui, enseignante-chercheuse à l’Université Internationale de Rabat, animera les discussions. Parmi les intervenants, Nouzha Skalli, ancienne Ministre du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité, et Faouzi Skali, écrivain et docteur en anthropologie, ethnologie et sciences des religions, participeront à un panel portant sur les enjeux du développement du Maroc dans un environnement multipolaire.

La seconde journée comprendra une session TEDx présentée par Nassim Haramein, physicien et fondateur de l’International Space Federation. Les participants pourront également découvrir l’exposition « L’arbre qui cache la forêt » de l’artiste peintre marocain Ilias Selfati.

« Ce séminaire est une occasion d’échange sur les évolutions économiques globales et leur impact sur le Maroc. Le secteur de l’assurance joue un rôle important dans l’accompagnement de ces mutations en proposant des solutions adaptées aux besoins des pouvoirs publics, des entreprises et des citoyens », a déclaré Abderrahim Dbich, Administrateur Directeur Général d’Allianz Maroc.

L’événement abordera également des thématiques telles que l’autonomisation économique des femmes, l’intégration économique africaine, les partenariats Sud-Sud et le dialogue interculturel, avec pour objectif d’accompagner le développement économique du Maroc.

