PARTAGER Allianz Maroc, une entrée remarquée sur le marché de l’assurance vie

Allianz Maroc, filiale de l’acteur mondial de l’assurance Allianz SE, est directement présente sur le marché marocain depuis environ 2 ans et demi. Malgré l’expertise sur l’assurance vie reconnue au niveau mondial du groupe, Allianz Maroc ne s’était pas encore attaquée à ce segment sur le marché marocain.

C’est désormais chose faite, vu que la société a annoncé, mardi, le lancement de deux nouvelles offres sur le marché de l’assurance Vie. Le directeur général d’Allianz Maroc, Joerg Weber, a déclaré à cette occasion que « l’assurance vie est un élément nécessaire pour compléter l’offre que nous proposons à nos clients », afin de « leur permettre de vivre leur vie sans trop en subir les aléas ».

Baptisées « Allianz Imtiyaz Retraite Entreprise » et « Allianz Imtiyaz Retraite Individuelle », ces offres ont pour objectif de permettre aux assurés de constituer leur patrimoine financier en bénéficiant d’un taux intéressant de revalorisation de l’épargne et des avantages fiscaux accordés aux contrats d’épargne à long terme, déclare-t-on auprès d’Allianz Maroc.

Les nouvelles solutions présentent tous les avantages d’un investissement épargne à la fois très sûr, rentable et flexible, précise la direction du groupe, notant qu’elles s’appuient sur la puissance financière d’Allianz SE, certifiée par un rating « double A » de Standard & Poor’s ainsi que d’excellentes notes attribuées par d’autres agences de rating internationales.

Allianz Imtiyaz Retraite, que ce soit dans sa déclinaison Entreprise ou bien Individuelle, a pour objectif la constitution progressive par capitalisation d’un compte individuel de retraite moyennant le versement de primes. L’épargne constituée ainsi pour chaque assuré résulte de ses versements périodiques ou exceptionnels.

Outre l’avantage fiscal à l’adhésion (pour les salariés, dans la mesure où les cotisations sont déductibles du salaire imposable à la source, ou du revenu global pour les indépendants et les professions libérales), Allianz Imtiyaz Retraite garantit la disponibilité de l’épargne à tout moment, revalorisée avec un taux annuel minimum garanti.

L’épargne des assurés est placée dans des investissements gérés par les experts internationaux d’investissement du groupe Allianz. Les assurés réguliers bénéficient en outre d’un bonus dans une optique de fidélisation.

Les deux offres ont été conçues autour des principes de la disponibilité de l’épargne et de sa flexibilité avec une performance financière inégalée afin de répondre aux besoins des différents profils d’épargnants.

« Il y a ceux qui visent une disponibilité immédiate de l’épargne avec les pénalités de sortie les plus réduites puis ceux qui visent la constitution d’une retraite à plus long terme », a précisé Fouad Guennouni, directeur branche Vie et Santé d’Allianz Maroc. A cela s’ajoutent des couvertures Décès et un Capital Obsèques extrêmement attrayants, sans examen médical.

Avec pour objectif de conquérir rapidement des PdM avec une offre commercialement agressive, Allianz Maroc propose des conditions de souscription avantageuses avec la possibilité d’un départ anticipé à la retraite, sans aucune pénalité, mais aussi la possibilité de continuer d’alimenter le compte retraite après 60 ans pour les deux offres.

L’assuré peut procéder à sa guise à des rachats sans pénalité, au-delà d’une période de 3 années pour l’offre entreprise et 4 années pour l’offre individuelle. Il peut aussi bénéficier d’une avance après 50 ans révolus et au-delà de huit années d’adhésion.

Par ailleurs, plusieurs options au moment du départ à la retraite sont proposées à l’adhérent qui a le choix entre le versement d’un capital ou d’une rente certaine ou viagère ou une combinaison entre les deux.

Avec un taux de revalorisation 2017 sur l’épargne gérée actuellement de 4,5%, et une épargne avec un taux minimum garanti de 2,25%, l’offre d’Allianz Maroc est très intéressante comparée à ce qui se fait sur le marché marocain.

Allianz Imtiyaz Retraite constitue un premier pas d’Allianz Maroc sur la branche Vie qui est , selon M.Weber, « une branche que nous comptons investir davantage lors des mois et années à venir avec des propositions de valeur différenciatrices pour nos clients ».

Selim Benabdelkhalek