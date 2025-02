Alliances Développement Immobilier et sa filiale Alliances Darna ont reçu la certification ISO 9001:2015, attestant de la conformité de leur système de management aux exigences internationales en matière de qualité et d’amélioration continue.

Cette certification repose sur une évaluation approfondie des processus de gestion et de planification stratégique mis en place par l’entreprise. L’obtention de cette reconnaissance souligne l’engagement d’Alliances Développement Immobilier à optimiser son efficacité organisationnelle et à renforcer la satisfaction de ses clients.

Alliances Darna, spécialisée dans le logement social et intermédiaire, bénéficie également de cette certification, qui valorise les efforts déployés pour proposer des solutions conformes aux attentes du marché.

Cette reconnaissance contribue à la consolidation de la position d’Alliances Développement Immobilier sur le marché national et continental, en renforçant sa compétitivité dans un secteur en constante évolution.

Avec cette certification, Alliances Développement Immobilier et Alliances Darna affirment leur engagement à poursuivre leurs efforts en matière d’innovation et de qualité, tout en tenant compte des besoins du marché et des attentes des clients.

LNT

