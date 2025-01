Alliances Darna, filiale du groupe Alliances Développement Immobilier, a obtenu le titre de Service Client de l’Année 2025 pour la deuxième année consécutive. Cette distinction récompense les efforts de l’entreprise dans la gestion de la relation client et dans l’amélioration de l’expérience client dans le secteur immobilier.

Depuis 2007, Alliances Darna a livré plus de 71 000 unités de logements sociaux et intermédiaires à travers le Maroc. L’entreprise a développé une approche centrée sur le client, en mettant l’accent sur l’écoute, la transparence et l’adaptation des services pour répondre aux besoins des consommateurs.

Un modèle d’accompagnement client structuré

Noreddine Belkhati, Secrétaire Général d’Alliances Darna, a réagi à cette distinction en déclarant : « Ce titre reflète notre engagement à fournir des services adaptés aux attentes des clients et à maintenir un haut niveau de qualité. Nous continuons à travailler pour améliorer nos prestations et offrir un accompagnement client optimal. »

L’entreprise a mis en place un parcours client structuré, comprenant l’analyse des besoins, des visites personnalisées, un suivi après-vente et une présence via des outils digitaux afin de garantir une satisfaction continue.

Alliances Darna ambitionne de poursuivre le développement de projets immobiliers en adéquation avec les attentes des Marocains, en mettant l’accent sur l’innovation et la durabilité. Le groupe s’efforce également de maintenir des standards de qualité élevés et de consolider sa position dans le secteur.

LNT avec CdP

Partagez cet article :