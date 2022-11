À l’occasion de la Journée Africaine de la Jeunesse qui a eu lieu le 1er novembre, les partenaires de la « Alliance for YOUth » au Maroc se sont engagés à produire un impact positif pour 30 000 jeunes marocains à l’horizon 2025, en les aidant à améliorer leurs compétences professionnelles et à réussir leur carrière professionnelle au Maroc où le taux de chômage des jeunes diplômés est supérieur à 60%, explique Alliance for YOUth dans un communiqué.

Cet engagement a été paraphé par les partenaires locaux de la « Alliance for YOUth », notamment Nestlé, L’Oréal, Syngenta, Intelcia, Publicis, Equatorial Coca-Cola Bottling Company, GEODIS, SGS, Roche, STMicroelectronics, Capgemini et Nielsen.

Les partenaires de la « Alliance for YOUth » au Maroc conjugueront leurs efforts en vue d’offrir aux jeunes des stages et des apprentissages de qualité. Ils proposeront ainsi à ces jeunes la possibilité de prendre part à des programmes de préparation au travail, et notamment à des consultations sur leurs orientations de carrières, sur la présentation de leur CV et sur les simulations d’entretiens, le tout en étroite coordination avec des établissements d’enseignement et des organismes de jeunesse. Les partenaires travailleront en collaboration avec des prestataires de services éducatifs, mais aussi des autorités de tout type, des organisations commerciales et des associations de jeunesse.

Les entreprises intéressées sont invitées à rejoindre la « Alliance for YOUth » et à ouvrir ainsi leurs portes aux jeunes pour des stages, des formations professionnelles et des conseils d’orientation professionnelle. Les parties intéressées peuvent envoyer un courriel à [email protected] si elles souhaitent obtenir plus d’informations.

