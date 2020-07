PARTAGER #ALLFBLADNA, la nouvelle campagne inédite de Accor Live Limitless

Accor Live Limitless, le compagnon lifestyle du quotidien qui réunit les avantages, services et expériences de l’univers des marques Accor, lance une campagne inédite au Maroc, #ALLFBLADNA, conçue pour raviver l’amour du voyage au Maroc. Au programme : de nouvelles offres expérientielles inspirantes avec des itinéraires qui célèbrent la beauté et la diversité du Royaume en portant les valeurs de l’Hospitalité et de la Solidarité.

Pour inciter les membres à profiter d’un repos bien mérité, Accor Live Limitless accompagne ces offres expérientielles de réductions sur les séjours allant jusqu’à 50% de réduction, disponibles pour tous les membres du programme ALL dès leur enregistrement. Cette offre est réservable dès maintenant jusqu’au 30 septembre 2020 pour des séjours allant jusqu’au 31 mars 2021.

Voulus pour satisfaire les amateurs de roadtrip et d’aventure, Accor Live Limitless propose donc des itinéraires traversant les paysages les plus remarquables de notre pays et offrant des points de vue exceptionnels. Certaines routes laisseront un souvenir impérissable au voyageur. Ces roadtrips seront accompagnés de cartes illustrées marquant les temps forts du voyage et les points d’intérêt.

Tourisme solidaire sur la route de l’argan dans la région d’Essaouira, randonnées sur les plages d’Agadir et ses montagnes, visite de Chefchaouen et découverte de l’artisanat à Tanger, découverte à vélo du désert d’Agafay, escapade vers le lac du barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah…

Pour vivre un Maroc inoubliable dans les meilleures conditions de santé et de sécurité, Accor Live Limitless a développé son offre autour de quatre principes forts :

Un tourisme local qui met à l’honneur tous les paysages du Maroc

Entre montagne, océan et désert, le patrimoine naturel du Maroc est d’une richesse exceptionnelle. A Marrakech, Essaouira et Rabat, ou encore Tanger, Tamuda et Tétouan, tous les hôtels des marques Accor proposeront des expériences de voyage qui célébreront les paysages et l’art de vivre de chaque région. Une occasion unique de visiter grottes, oasis, plages et villages de pêcheurs, et de vibrer au cours d’une balade en quad, à cheval, à dos de dromadaire et même en montgolfière.

Un tourisme solidaire qui met en avant le terroir et l’artisanat

Le Maroc est un pays où les traditions comptent et où les savoir-faire ancestraux sont nombreux et parfaitement préservés. Les voyageurs pourront partir à la rencontre de coopératives, découvrir des artisans et professions du terroir, visiter des souks ou encore déguster les meilleurs produits locaux. La fabrication de l’huile d’argan à Essaouira, la construction des sardiniers à M’diq et l’histoire de fantasia autour de Rabat n’auront plus de secret pour vous.

Un tourisme créatif qui va à la rencontre des artistes et des jeunes talents

L’art occupe une place à part dans le Royaume. Peintres, musiciens, photographes… Des voyages d’une journée vous permettront de vous initier à toutes les formes d’expressions en côtoyant les artistes directement dans leurs ateliers. A Marrakech, les galeries vous seront ouvertes, tandis qu’à Chefchaouen vous serez bercés par une musique traditionnelle qui existe depuis le 16e siècle.

Un tourisme collaboratif qui s’appuie sur les recommandations des voyageurs et le savoir-faire des agences de voyages Accor Live Limitless encourage les Marocains à partager leurs expériences et inspirations sur les réseaux sociaux afin d’enrichir le contenu de ses itinéraires et mettre à profit de chacun leurs recommandations avec #ALLFBLADNA.

Et qui mieux que les agences de voyages pour conseiller les meilleures adresses et organiser les meilleures escapades ? C’est également avec le soutien et l’expertise des agences de voyages partenaires du groupe, que les voyageurs pourront bénéficier des offres et packages proposés au sein des hôtels pour vivre des expériences guidées.

ALLSAFE, une approche inégalée en terme de sécurité de ses clients

En vue d’assurer les meilleures conditions de sécurité sanitaire et de propreté pour l’accueil des clients et des collaborateurs, les hôtels Accor ont déployé le programme ALLSAFE. Ce nouveau label de propreté et de prévention qui bénéficie de normes mondiales approuvées a été conçu en collaboration avec Bureau Veritas, un leader reconnu dans le domaine des inspections, de la certification et des essais en laboratoire.

Toutes les marques du groupe Accor (Fairmont, Sofitel, MGallery, Pullman, Mövenpick, Mercure, Novotel, ibis et ibis budget) nommeront un agent de santé et de sécurité qui aura en charge la mise en œuvre des protocoles d’hygiène et de propreté. ALLSAFE s’appuie aussi sur le savoir-faire du groupe AXA. Dès juillet, le géant de l’assurance fournira aux clients des établissements Accor un support médical gratuit, incluant des consultations avec des professionnels médicaux par téléphone ou à l’endroit où ils séjournent.

LNT avec CdP