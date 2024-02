Ce début d’année 2024 a vu le lancement de la nouvelle marque de prêt-à-porter Alice & Mathis. 100% digitale et 100% marocaine, Alice & Mathis ouvre la voie d’une approche plus responsable de la mode au Maroc avec un concept inspiré de la « Slow Fashion ».

Alice & Mathis, c’est d’abord une production 100% locale. Du design des articles à leur confection en passant par l’achat des tissus, tout est fait au Maroc. La marque s’engage également à privilégier les ateliers à taille humaine pour contribuer à leur développement. Une démarche à la fois solidaire, éthique et écologiquement responsable, comme l’explique Sara Bekkare, fondatrice de la marque : « Produire localement nous permet à la fois de limiter notre empreinte environnementale en réduisant les émissions de CO 2 liées au transport des marchandises mais aussi de soutenir les entrepreneurs locaux et d’être attentifs aux conditions de travail de nos prestataires ainsi qu’au respect des droits de leurs salariés. »

Plus que la production, c’est tout le concept de la marque qui se veut éco responsable. Inspirée par la tendance du slow fashion, Alice & Mathis se concentre sur la production de vêtements de qualité durable avec des collections permanentes, composées de pièces intemporelles et conditionnées avec des emballages recyclables. Loin des modes passagères, Alice & Mathis prône la démarche du « consommer moins mais consommer mieux » en commercialisant des vêtements de meilleure qualité pour les apprécier plus longtemps et éviter d’en changer à chaque saison.

D’un point de vue pratique, Alice & Mathis est une marque pensée pour simplifier le quotidien de ses clients avec des modèles aux coupes agréables, des couleurs sobres, à porter au travail comme dans la vie de tous les jours et faciles à assortir « pour faire gagner du temps à ceux qui n’en ont pas ».

Exclusivement commercialisée sur le site web www.alice-mathis.com, la première collection de la marque est composée de 10 références destinées à la cible féminine, arborant leur origine à travers des prénoms marocains : la chemise fluide Celia, le pantalon ample Aksel, la robe blazer Illy, la petite robe noire Nelya, la veste blazer Izza… Une collection intégrant des articles pour homme est également prévue par la suite.

La fondatrice d’Alice & Mathis

Sara Bekkare, 37 ans, née à Casablanca, mariée et mère de 2 enfants, est diplômée en marketing à l’ENCG Settat. Après 15 ans d’expérience au sein de diverses multinationales dans le service marketing et les études de marché, Sara se lance dans l’entrepreneuriat. Passionnée par la mode et l’industrie textile mais sensible aux enjeux environnementaux et sociétaux, elle souhaite donner un sens à son projet professionnel. Après 2 ans de recherche et de formation, elle fonde Alice & Mathis en 2023 : une marque de prêt à porter locale et responsable tant au plan écologique qu’éthique.

