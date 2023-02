Le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, a appelé à une alliance mondiale de toutes les forces vives ralliées au pacifisme et aux valeurs de tolérance et de coexistence, en vue de protéger la Cité de la Paix et de préserver son patrimoine culturel commun à toute l’Humanité.

Dans un Message adressé aux participants à une Conférence de haut niveau sur la protection et le soutien à la Ville d’Al Qods, qui a ouvert ses travaux dimanche au Caire, le Souverain a souligné qu’ »en accord avec l’Appel lancé sous Notre impulsion lors de la Conférence internationale sur Al-Qods, en 2009, à Rabat, Nous appelons de nouveau à une alliance mondiale de toutes les forces vives ralliées au pacifisme et aux valeurs de tolérance et de coexistence, en vue de protéger la Cité de la Paix et de préserver son patrimoine culturel commun à toute l’Humanité ».

Mettant en exergue la place singulière que les peuples arabes et musulmans réservent dans leurs cœurs à la ville d’Al Qods, SM le Roi a affirmé, dans ce message dont lecture a été donnée par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, que le souci de défendre cette Cité « ne doit être ni conjoncturel, ni circonstanciel. Il doit, au contraire, s’inscrire dans une logique globale impliquant des initiatives diplomatiques impactantes et des actions de terrain conduites au sein-même de la Ville Sainte ».

« De fait, depuis plus de 25 ans et sous Notre supervision personnelle, l’action concrète menée sur le terrain par l’Agence Bayt Mal Al-Qods, le bras exécutif du Comité Al-Qods, relevant de l’Organisation de la Coopération Islamique, vise à apporter son soutien à la Ville sacrée et à préserver son cachet civilisationnel », a poursuivi le Souverain, notant que l’Agence réalise, à cette fin, des projets sociaux et en matière de développement, à destination de toutes les franges de la société maqdissi.

« C’est ainsi que l’Agence a pu mettre en œuvre plus de 200 projets, pour un coût estimé à 65 millions de dollars environ. Assuré à 100% par le Maroc dans la rubrique budgétaire +Dons d’Etats+, le financement de ces activités est couvert par 70% environ des dons émanant des institutions et des particuliers », a précisé SM le Roi.

Le Souverain a, à cet égard, mis l’accent sur la nécessité de mutualiser les efforts arabes et islamiques, en vue d’une implication accrue dans la dynamique de protection et de soutien apporté à la ville d’Al Qods Acharif.

SM le Roi, Président du Comité Al-Qods, a réaffirmé, à cette occasion, l’engagement constant du Royaume du Maroc en faveur de la Cause palestinienne en général et de la question d’Al-Qods en particulier.

« Nous portons à la Ville Sainte un intérêt capital. C’est que, en ce qui Nous concerne, Nous lui sommes attaché comme à Notre première Cause nationale et Nous érigeons sa protection, comme Nous l’avons souligné à diverses occasions, en principe intangible de Notre politique extérieure », a soutenu le Souverain.

Fort de son engagement inébranlable, le Maroc demeure intimement convaincu que la Cause palestinienne est « une question fondamentalement politique et, qu’à ce titre, elle constitue la clé de voûte pour un règlement durable et global qui apportera la paix et la stabilité dans la région du Moyen-Orient », a indiqué SM le Roi, faisant observer que dans le cadre de la légalité internationale et conformément au principe de la Solution à deux Etats convenu par la communauté internationale, il est important de parvenir à un règlement juste de la question palestinienne.

Le Souverain a souligné qu’il s’agit, in fine, d’avancer vers un déblocage de la situation politique, susceptible d’ouvrir des perspectives d’avenir empreintes d’optimisme et propices à la paix, à la sécurité et à la prospérité dans la région.

« Pour ce faire, il importe de respecter les valeurs du vivre-ensemble et de garder à l’esprit que les différences d’ordre culturel, religieux et doctrinal sont une source d’enrichissement de la société tout entière, un vecteur d’unité et nullement un facteur de division », a estimé SM le Roi, rappelant que c’est dans cet esprit qu’a été élaboré « l’Appel d’Al-Qods » que « Nous avons signé avec Sa Sainteté le Pape François, à Rabat, le 30 mars 2019 ».

« Nous y avons notamment souligné la nécessité de préserver la Ville sainte de Jérusalem/Al Qods Acharif comme patrimoine commun de l’humanité et, par-dessus tout, pour les fidèles des trois religions monothéistes, comme lieu de rencontre et symbole de coexistence pacifique, où se cultivent le respect réciproque et le dialogue », écrit le Souverain dans Son message.

SM le Roi a, de même, affirmé que le Royaume du Maroc, convaincu qu’il est que la paix au Moyen-Orient demeure une option stratégique incontournable, poursuivra ses efforts, en mettant à profit ses moyens et ses relations privilégiées avec toutes les parties et les puissances internationales agissantes.

« Il apportera ainsi son concours notamment à tout effort international destiné à relancer le processus de dialogue et de négociations, considéré comme l’unique moyen de mettre un terme à ce conflit et pour que prévalent la sécurité, la stabilité et la prospérité au Moyen-Orient », a-t-il insisté.

SM le Roi n’a pas manqué, à cette occasion, de réaffirmer Son soutien « plein et entier à l’Autorité nationale palestinienne, sous la direction de Notre Frère, Son Excellence le Président Mahmoud Abbas, dans ses efforts pour concrétiser les ambitions du peuple palestinien frère qui aspire à la liberté et à l’indépendance, à l’unité et à la prospérité ».

Mettant en exergue l’importance de cette Conférence de haut niveau et le contexte difficile dans lequel elle se tient, SM le Roi a appelé à une mobilisation collective pour prémunir la Ville Sainte d’Al-Qods contre les violations qui visent à gommer la singularité de son cachet civilisationnel, à altérer son statut juridique, dont la protection fait pourtant l’objet d’un engagement clair dans les résolutions connexes du Conseil de sécurité.

« Toutes les mesures unilatérales qui cherchent à imposer un état de fait illégitime dans Al-Qods et ses alentours menacent de compromettre le statut juridique de la Ville, d’altérer sa structure démographique et d’estomper sa dimension historique de cité multiculturelle et multiconfessionnelle », a fait remarquer SM le Roi, estimant que les actions systématiques, menées au grand mépris du droit international et des résolutions onusiennes, ne permettent pas d’instaurer un climat de confiance et elles sapent la possibilité même de parvenir à un règlement durable fondé sur l’existence de deux Etats vivant côte à côte, dans la paix et la sécurité.

« Il est indéniable que la situation difficile de la Ville Sainte d’Al-Qods ne peut être considérée séparément du contexte général lié à l’évolution de la question palestinienne », a ajouté le Souverain, notant que les extrémistes de part et d’autre profitent de l’arrêt des négociations israélo-palestiniennes et du blocage persistant du processus de paix pour attiser les conflits, nourrir les susceptibilités religieuses et provoquer la montée des tensions dans la Ville d’Al-Qods.

« Aussi, de différend fondamentalement politique, ce conflit risque de se transformer en une véritable confrontation religieuse, aux conséquences potentiellement désastreuses pour l’ensemble de la région », a relevé SM le Roi, affirmant que pour préserver efficacement la ville d’Al-Qods des menées visant à altérer son histoire et son statut juridique, « les intentions comme les actes doivent être sincères et s’écarter des rhétoriques creuses, des surenchères oiseuses et des calculs étriqués ».

LNT avec MAP

Partagez cet article :