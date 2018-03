Al Omrane : 24 000 unités de logement prévues pour 2018

par Imane JIRRARI |







Le Conseil de Surveillance du Groupe Al Omrane s’est tenu mercredi 28 Février, sous la présidence de M. Saad-Eddine El Othmani, Chef du Gouvernement, et la vice-présidence du ministre de l’Aménagement du territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, M. Abdelahad Fassi Fihri. Ce Conseil a procédé à l’examen des premiers chiffres concernant les réalisations au titre de l’année 2017 et la discussion du plan de développement pour l’exercice 2018.

Le Président du Conseil de surveillance est revenu sur le bilan positif des 10 dernières années, en soulignant l’apport de l’expertise de l’institution qui capitalise sur plus de 40 ans d’expérience, et s’est félicité des réalisations accomplies durant cette décennie. Confortant cet élan, le groupe a confirmé en 2017 cette dynamique positive au niveau des différents indicateurs. Le président s’est félicité de la poursuite des réformes managériales et de modernisation du groupe contenues dans le projet Cap 2020 mis en place en 2016.

A cette occasion, M. El Othmani a noté les avancées significatives enregistrées dans les chantiers de l’assainissement du passif. Les actions de dynamisation du rythme d’apurement foncier de ces opérations initiées par le groupe, en synergie avec les différents acteurs institutionnels directement concernés, ont permis d’enregistrer des résultats probants, avec la régularisation de plusieurs dossiers, dont la création à fin 2017, de plus de 203 110 titres fonciers. Ils ont eu un impact positif, notamment sur le plan social en mettant à la disposition des citoyens concernés les titres fonciers individuels de leurs biens acquis, pour certains, depuis plus de trois décennies.

Dans le cadre du bilan des réalisations de l’année 2017, M. Badre Kanouni, Président du Directoire du Groupe Al Omrane, a mis en exergue le niveau encourageant des chiffres de l’année, et ce, en dépit du contexte particulier que continue à connaitre le secteur.

Un investissement de plus de 5,2 MMDH en 2017

C’est ainsi qu’au terme de l’exercice 2017, le Groupe Al Omrane a mobilisé un investissement de plus de 5,2 milliards de dirhams, qui a permis de mettre en chantier 18 896 unités et a produit 22 658 unités, en hausse par rapport à 2016 de respectivement 5% et 13%. Au niveau des activités de restructuration urbaine, les travaux de mise à niveau urbaine ont profité à 123 966 familles dont les unités ont été achevées, et à 132 493 familles dont les unités ont été mises en chantier.

Sur le plan financier, les réalisations du Groupe se sont traduites par un chiffre d’affaires qui devrait se situer à plus de 5 MMDH en 2017.

2017 a également été l’année du bilan des dix années d’existence du Groupe Al Omrane. Une décennie marquée par un investissement cumulé de 72,5 milliards de dirhams et la réalisation de 465 000 unités de logements. Ainsi, cela a permis à 1,5 million d’habitants de ne plus vivre dans les bidonvilles et à 5 millions de bénéficier de la restructuration de leur quartier.

La holding n’a pas manqué de mettre l’accent sur les projets d’investissements présentés au Roi Mohammed VI. Au total, 370 projets ont été présentés à fin 2017, pour un coût d’investissement de 44, 15 MMDH, afin de construire 868 860 unités de logement. 31 projets sont pour leur part en cours de construction.

Le plan d’action pour 2018 : 22 000 unités de logement en chantier

Au titre de l’année 2018, le Groupe Al Omrane continue de développer sa production dans une approche saine et utile en mettant en chantier 22 000 unités de logement et en achevant 24 000 unités, grâce à la mobilisation d’un investissement de 5,7 milliards de dirhams.

A l’issue des travaux de cette session, le Conseil de surveillance a validé la stratégie et le plan d’action de l’année 2018. Les membres du Conseil ont ainsi salué les performances enregistrées par le Groupe et exprimé leur mobilisation pour soutenir les efforts déployés en vue d’atteindre les objectifs fixés.

S’agissant le taux d’endettement de la holding, M. Kanouni s’est félicité de sa baisse, passant de 84% en 2010, à 58% en 2016.

1 MMDH en Green Bonds

La conférence organisée au siège d’Al Omrane Holding a été également l’occasion pour le groupe immobilier d’annoncer le lancement d’une émission obligataire de Green Bonds, d’un montant de 1 MMDH. Il s’agit d’un emprunt d’une maturité de 10 ans, avec un taux de 4,25%, selon M. Kanouni.

Sur ce point, le top management d’Al Omrane estime que les souscriptions pour ces Green Bonds démarreront au mois de juillet prochain.

Le groupe affirme que le montant levé au titre de cette émission « verte » sera destiné au financement des projets à impact économique, social et environnemental positif. » Cette décision vise à accompagner le groupe à travers la mise en place d’un financement adéquat pour ses projets futurs s’inscrivant dans la durabilité et la responsabilité sociétale et ce en vue d’asseoir sa vocation d’entreprise à fort impact socio-économique’’, selon un document de la holding.

Vision CAP 2020

Le plan d’action CAP 2020 repose sur trois axes, à savoir :

-La garantie de droit au logement

-Relever les défis du développement économique et social

-La contribution à la mise en place d’un projet de régionalisation avancée, et l’adoption des mesures du développement durable

Rappelons enfin que le plan d’action du groupe Al Omrane 2016-2020 a contribué à la création de la Fondation AL OMRANE et l’Académie Al Omrane, sans oublier l’obtention des certificats de qualité ISO et IFASI.

Le conseil de surveillance a connu également la participation de Mme Fatna Lkhiyel, secrétaire d’Etat chargé de l’Habitat auprès du ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, M. Abdelkader Amara, Ministre de l’Equipement, du transport, de la Logistique et de l’Eau, ainsi que le reste des membres du Conseil de Surveillance et les représentants des Départements concernés.

