Al Moutmir fête les Fellahates du Royaume

A l’occasion de la journée internationale de la femme rurale, célébrée le 15 octobre de chaque année, le Groupe OCP a dédié la deuxième édition de « Al Moutmir Innovation Lab » à la femme du monde rural. Plus de 550 participants ont répondu présents parmi lesquelles des agricultrices, entrepreneuses, économistes, agronomes, artistes, financières, femmes actives dans le milieu associatif, ainsi que les représentants de plusieurs organisations internationales (FAO, Banque Mondiale, ONU) et continentales. Pour cette deuxième édition, « Al Moutmir Open Innovation Labs » vise à créer un espace de réflexion en vue d’explorer les outils les plus innovants visant le renforcement de la résilience de la femme et de la fille rurales et leur permettant d’ancrer davantage leurs empreintes en vue de la conception d’un nouveau modèle de développement agricole inclusif, générateur de croissance durable. Baptisé « ElleMoutmir », le programme OCP à l’adresse des Fellahates se résume en quatre principales initiatives afin de répondre au mieux aux besoins de la femme rurale : Women farmers program qui inclue l’accompagnement agronomique de proximité des agricultrices et femmes d’agriculteurs dans les différentes provinces du pays. Le Women cooperatives program qui cible, les coopératives et autres organisations professionnelles féminines, oeuvrant dans la production et la valorisation des produits agricoles et de terroir. Le Young Women program vise quant à lui, les jeunes femmes actives dans les communes rurales, ayant une fibre pour l’entreprenariat. Le Women Agri-retailers program propose, aux femmes entrepreneures dans la filière des engrais, un renforcement des capacités.

