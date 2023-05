Al Barid Bank et Visa ont signé un protocole d’accord visant à promouvoir l’inclusion financière des femmes, des artisans, des jeunes entrepreneurs et des coopératives au Maroc.

Ce partenariat vise à aider ces populations cibles à s’intégrer dans l’écosystème financier et bancaire en leur fournissant des formations, des conseils et une éducation sur les bonnes pratiques bancaires et financières pour le développement et la durabilité de leurs projets.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Al Barid Bank pour aider à améliorer les compétences des petites entreprises, notamment les artisans, en leur fournissant des outils numériques innovants pour se développer. L’objectif principal de Visa, le leader mondial des paiements numériques, est d’aider tout le monde, partout, en étant le meilleur moyen de payer et d’être payé. Pour y parvenir, Visa s’attache à soutenir les efforts du Maroc pour accélérer l’inclusion financière dans tous les segments», a déclaré à cette occasion Leila Serhan, Vice-présidente senior de la région Afrique du Nord, Levant et Pakistan (NALP) pour Visa.

Tout au long de l’année, des formations seront proposées aux artisans, aux PME traditionnelles, en particulier aux entreprises dirigées par des femmes, aux jeunes entrepreneurs et aux travailleurs indépendants.

Dans le cadre de ce partenariat, Al Barid Bank et Visa développeront la version marocaine de la plateforme en ligne « Practical Business Skills (PBS) » de Visa pour fournir des ressources éducatives gratuites sur l’inclusion financière numérique via le site web d’Al Barid Bank.

Le partenariat vise également à aider les entreprises traditionnelles marocaines à digitaliser leurs flux financiers grâce à des solutions intuitives, simples et innovantes. Un plan d’action commun sera mis en place pour atteindre les objectifs de l’accord.

