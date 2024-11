Al Barid Bank et la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS) ont signé un accord de coopération visant à renforcer leur collaboration à travers des initiatives conjointes. Cet accord, formalisé lors d’une cérémonie dans les locaux de la Fondation, vise à développer des projets innovants et fructueux en s’appuyant sur leurs intérêts communs et leurs ambitions respectives.

L’accord, signé par M. Al Amine Nejjari, Président du Directoire d’Al Barid Bank, et le Professeur Youns Bjijou, accompagné de M. Rachid Mesmoudi, respectivement Directeur Délégué et Secrétaire Général & Directeur Exécutif de la FM6SS, repose sur plusieurs axes clés :

Accompagnement des étudiants de l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé (UM6SS)

Al Barid Bank proposera des solutions adaptées aux besoins des étudiants affiliés à l’écosystème de la FM6SS, notamment des services bancaires quotidiens personnalisés ainsi que des formules de financement intégrées à leur parcours académique et professionnel. Offres bancaires avantageuses pour les collaborateurs de la FM6SS

Une gamme de produits bancaires compétitifs et sur mesure sera mise à la disposition des employés de la FM6SS et de ses entités affiliées, répondant à leurs besoins spécifiques et à leurs aspirations. Montée en compétence des collaborateurs d’Al Barid Bank

La collaboration inclut des programmes de formation continue pour les employés d’Al Barid Bank, permettant de renforcer leurs compétences. En outre, ces collaborateurs auront accès aux prestations de soins offertes par les structures hospitalières actuelles et futures de la FM6SS.

Ces différents domaines de coopération seront développés à travers des accords spécifiques dont les modalités d’application seront définies d’un commun accord entre Al Barid Bank et la FM6SS. Cette approche flexible permettra d’adapter chaque initiative aux besoins spécifiques des parties concernées et de garantir l’efficacité des actions menées.

LNT avec CdP

Partagez cet article :