Le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec Axel Van Trotsenburg, Directeur général des opérations à la Banque Mondiale (BM), qui était accompagné de Farid Belhaj, Vice-président de la Banque pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

La rencontre a été l’occasion de saluer les relations de coopération entre le Maroc et le Groupe de la BM, et d’examiner les perspectives et moyens de renforcement du partenariat stratégique entre les deux parties, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement.

Cette rencontre a également permis de passer en revue les réformes structurelles initiées par le gouvernement, conformément aux Hautes Directives Royales, souligne la même source. A cette occasion, M. Akhannouch a salué les efforts de la Banque en matière d’accompagnement des projets de développement et de modernisation dans le Royaume, notamment des projets hautement stratégiques, tels que la généralisation de la protection sociale, la réforme du secteur public, et la poursuite de la mise en œuvre des stratégies sectorielles.

Le Chef du Gouvernement a également réitéré la fierté du Maroc d’accueillir, courant 2023, les réunions des assemblées annuelles de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International (FMI), qui seront organisées à Marrakech, relevant que ces manifestations seront l’occasion de réunir à nouveau les mondes de l’économie et de la finance sur la terre africaine, un demi-siècle après leur dernière tenue, conclut le communiqué.

LNT avec MAP

