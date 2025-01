Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, mercredi à Rabat, la première réunion du Conseil d’administration de l’Agence marocaine des médicaments et des produits de santé. Cette instance a été créée dans le cadre de la réforme du système de santé national, en application des dispositions de la loi-cadre 06.22, et vise à renforcer la régulation du secteur pharmaceutique.

Cette première réunion a permis d’examiner plusieurs points clés, notamment les orientations stratégiques de l’Agence, son programme d’action et budget prévisionnel pour l’année 2025, ainsi que l’adoption de son organigramme et du statut du personnel.

L’Agence marocaine des médicaments et des produits de santé a pour missions principales de garantir la disponibilité, l’accessibilité, la qualité, la sécurité et l’efficacité des médicaments et des produits de santé. Elle assure également le suivi des prix des médicaments, afin d’en faciliter l’accès aux différentes catégories de la population.

Dans un souci de renforcement de la vigilance sanitaire, l’Agence est chargée de l’évaluation des risques liés aux médicaments, ainsi que du développement de mécanismes de surveillance en coordination avec les secteurs concernés.

L’Agence a également pour objectif de promouvoir l’utilisation des médicaments génériques et biosimilaires, afin d’optimiser les coûts des traitements et de renforcer l’efficience du système de santé. Cette mesure s’inscrit dans une stratégie visant à diversifier l’offre de soins et à renforcer la souveraineté du pays dans le domaine du médicament.

Par ailleurs, l’Agence prévoit la mise en place de mécanismes visant à encourager l’usage des médicaments génériques dans le secteur médical, en collaboration avec les professionnels de la santé.

La création de cette agence vise à renforcer la gouvernance et la régulation du marché des médicaments. Elle permettra de mieux structurer les interactions entre les acteurs du secteur pharmaceutique, notamment les laboratoires, les établissements de santé et les autorités de contrôle.

LNT

Partagez cet article :