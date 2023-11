Le Maroc, sous la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, a placé, ces 20 dernières années, l’intégration africaine au cœur de sa vision de développement, a souligné, lundi à Berlin, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

« La Volonté Royale, exprimée lors du dernier Discours de SM, est de développer la façade Atlantique de l’Afrique, incluant les 23 pays de la bande atlantique du continent, et d’en faire un nouvel espace de croissance, et un pôle d’intégration économique et de rayonnement régional et international de notre continent », a indiqué M. Akhannouch, qui s’exprimait lors du panel « Investissement en Afrique et coopération économique », dans le cadre du Sommet du G20 sur l’investissement « Compact With Africa ».

‘’Au-delà d’une nécessaire intégration régionale africaine, le continent africain gagnerait à s’ouvrir davantage à des partenaires internationaux engagés et fiables, dans le cadre de partenariats équilibrés et bénéfiques’’, a fait observer le Chef du gouvernement.

Ainsi, « les investissements et financements étrangers, en particulier du G20, dont les membres représentent une grande part du PIB mondial, sont cruciaux pour notre continent », a-t-il souligné.

Par ailleurs, M. Akhannouch a indiqué que ‘’sous le Leadership de SM le Roi Mohammed VI, l’amélioration du climat des affaires est devenue un axe stratégique des politiques publiques nationales’’, notant que ‘’l’instauration d’un climat des affaires attractif est essentiel pour le renforcement des investissements privés nationaux et internationaux’’.

« Notre continent, l’Afrique, est aujourd’hui bien outillé pour intégrer les chaînes de valeurs mondiales et transformer leurs atouts en opportunités de développement », a-t-il ajouté.

Ce sommet a réuni des représentants allemands et africains de haut niveau issus des milieux économique et politique, en vue d’échanger sur l’approfondissement des relations économiques et d’examiner la concrétisation de projets communs.

LNT avec Map

