Depuis le 1er octobre 2024, Nadia Azale occupe le poste de Directrice Générale d’Air France-KLM pour la région Afrique du Nord, Sahel et Côte Ouest. Cette fonction, basée à Casablanca, couvre douze pays, dont le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, le Sénégal, le Mali et le Niger.

Avec cette nomination, Air France-KLM renforce sa présence dans la région, poursuivant ses efforts pour consolider sa relation avec les clients et partenaires tout en s’adaptant aux spécificités des marchés locaux. Nadia Azale, qui a rejoint Air France en 2005, a occupé divers postes au sein du groupe, notamment dans les domaines de la tarification, de la distribution et de la stratégie commerciale, en France comme à l’international. Elle a précédemment été directrice commerciale en Afrique du Nord et en Italie.

Dans un communiqué, Nadia Azale a exprimé sa satisfaction de rejoindre la direction régionale, soulignant l’importance de cette zone pour le développement du groupe Air France-KLM.

LNT avec CdP