PARTAGER Air Arabia Maroc, de nouvelles agences à Dakhla et à Rabat

Air Arabia Maroc, vient d’annoncer l’ouverture de deux nouvelles agences commerciales à Dakhla et à Rabat. Ces agences seront ouvertes du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30, le samedi de 9h00 à 13h00.

Pour l’agence de Dakhla, elle sera ouverte également le dimanche de 9h00 à 13h00. Il s’agit de la huitième et neuvième agences ouvertes par Air Arabia Maroc après celles de Casablanca, de l’aéroport international Mohammed V, de Fès, de Marrakech, de Nador, de Tanger et de l’aéroport Ibn Batouta.

«Avec neuf agences commerciales sur le territoire, Air Arabia Maroc permet à ses clients de réserver des vols et d’acheter des billets ainsi que de profiter des informations et renseignements disponibles sur les vols, les offres promotionnelles, les services de navettes, les bagages et les services à bord des avions de la compagnie», explique le management.

Il est à rappeler que la compagnie propose un programme de vols intérieurs qui comprend douze liaisons, à raison de plusieurs fréquences par semaine.

AL